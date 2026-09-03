Sur la rue Gaétan
Accident de travail dans une entreprise de Salaberry-de-Valleyfield
Un travailleur a été blessé plus tôt ce jeudi 3 septembre dans une entreprise située sur la rue Gaétan, à Salaberry-de-Valleyfield. Selon nos informations, l’homme aurait été blessé au pied après avoir été atteint par une poutre de métal qui s’est détachée d’un chargement qui prenait place sur une semi-remorque.
D’après la Sûreté du Québec, l’homme n’a pas subi de blessures laissant craindre pour sa vie, mais il a été transporté à l’Hôpital général de Montréal pour y soigner ses blessures.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s’est rendue sur place pour faire toute la lumière sur les causes et circonstances de l'incident.
« L'appel nous a été acheminé un peu avant 13 h. L'homme était coincé et lors de sa prise en charge, on ne craignait pas pour sa vie », confirme la conseillère en communications de la CETAM, Marie-Christine Lebel.
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