Vendredi et dimanche
Deux matchs en 48 heures à venir pour les Braves de Valleyfield
Au cours des derniers jours, les Braves de Valleyfield ont renoué avec l'action en amorçant la saison 2026-2027 sur la glace. Dès vendredi, la formation dirigée par Jean-Daniel Charron disputera ses derniers matchs de pré-saison.
Rappelons que dans les dernières semaines, on a confirmé le retour dans l’uniforme des Braves de Ty Richardson de Pincourt, qui complètera une quatrième saison sur la glace de l’Aréna Salaberry, de Jacob Faubert de Beauharnois, qui entame une deuxième saison, de Zack Berniqué de Coteau-du-Lac qui jouera aussi une seconde saison avec les Braves, de Xavier Breton de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot qui enfilera l’uniforme pour une troisième saison et de Isaac-Olivier Yalessa-Ockandi de Longueuil qui retrouve ses coéquipiers pour une deuxième saison.
Une nouvelle recrue, Marc-Alan Jr Araujo se joint aussi aux Braves pour une première saison après quatre ans passés dans le prestigieux programme de Shattuck St-Mary.
Le vendredi 4 septembre, ce sera au tour du Phoenix de Montréal de visiter la formation locale à 19 h 30, alors que l’inverse se produira le dimanche 6 septembre à 15 h 30 au Sportplex de Pierrefonds.
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