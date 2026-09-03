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Salaberry-de-Valleyfield

Une fête familiale au centre-ville pour clore la saison estivale

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Photo: Courtoisie Ville de Salaberry-de-Valleyfield

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield invite la population à venir profiter de la fin de la saison estivale sur la Promenade du Marché à l’occasion d’une grande fête familiale. Pour l’occasion, une panoplie d’activités gratuites attendra petits et grands sur place, le samedi 12 septembre, de 13 h à 17 h.

Cette fête familiale viendra marquer la fin de la toute première saison de la Promenade du Marché, projet citoyen issu du budget participatif de la municipalité, qui aura permis de transformer cet espace du centre-ville en un lieu de rassemblement, de découvertes et d’animation tout au long de l’été.

Une foule d’activités gratuites

Les familles pourront profiter d’une programmation festive et diversifiée tout au long de l’après-midi. Au menu : canon à mousse, jeux géants, maquillage, animation, activité de création de bijoux, zone détente avec tapis gazon et plus encore. Une belle occasion de profiter une dernière fois de l’ambiance conviviale et animée de la Promenade du Marché avant la fin de la saison. Les commerçants ayant pignon sur rue bonifieront également l’ambiance avec différents kiosques aménagés directement sur la rue.

Réouverture de la rue

Le démontage de la Promenade du Marché se déroulera au cours de la semaine du 14 septembre. La circulation automobile sera de nouveau possible sur ce tronçon de la rue du Marché au plus tard le lundi 21 septembre.

Pour en savoir plus sur la programmation de la fête de clôture, consultez le www.valleyfield.ca/promenade. À noter que l’événement sera remis au lendemain en cas de pluie.

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