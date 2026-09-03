La collecte des déchets sera revue pour trois municipalités

Dans l'optique de sensibiliser sa population à l'importance d'un tri optimal, la MRC de Beauharnois-Salaberry remet de l'avant les règles à respecter concernant la collecte des ordures d'origine autant résidentielle que commerciale. Ainsi, à partir du 1ᵉʳ octobre 2026, les vidangeurs porteront une attention particulière aux bacs des municipalités de Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Stanislas-de-Kostka.

Les poubelles non conformes, étant surchargées ou contenant des matières non

Les poubelles non conformes, étant surchargées ou contenant des matières non admissibles, ne seront donc plus ramassées. La MRC estime que cette façon de faire permettra d’orienter rapidement chaque foyer et commerce vers les bonnes pratiques.

Notons que cette mesure ne concerne que les villes mentionnées desservies par l'instance municipale. Les autres municipalités du territoire sont toutefois invitées à faire de même en s'assurant du respect des consignes entourant la collecte des ordures.

Préférer le recyclage au gaspillage

De récentes analyses démontrent que trop de matières recyclables, compostables ou réutilisables sont déposées dans les poubelles de certaines résidences, de certains immeubles résidentiels ainsi que commerciaux, et ce, malgré les efforts de plusieurs citoyens.

Plusieurs matières peuvent servir autrement ou avoir une deuxième vocation si on les épargne du bac à ordures. Les matières recyclables non souillées (contenants, emballages et imprimés) ont leur place dans le bac de récupération, et les matières organiques, dans celui de compostage.

La solution proposée par la MRC de Beauharnois-Salaberry tente de favoriser un meilleur tri à la source des matières résiduelles en faisant la promotion des bonnes matières au bon endroit. L'initiative vise aussi à faire preuve d’équité envers les citoyens qui posent déjà les gestes appropriés.

Respecter les consignes

Dès maintenant, afin de s’assurer que le bac soit collecté, les citoyennes et les citoyens sont priés de s’assurer d’avoir un bac à déchets conforme pour la collecte des déchets, soit un bac vendu par la Municipalité ou un bac identifié à l'aide d'un autocollant acheté auprès de celle-ci. Les citoyens sont également tenus de faire en sorte que le nombre de bacs par habitation et par immeuble soit conforme. Finalement, seules les matières admissibles à la collecte des déchets doivent être insérées dans le bac. À noter qu’aucun déchet à l’extérieur du bac ne sera ramassé.

Il existe justement des options pour les objets trop volumineux ; la collecte des encombrants demeure une excellente occasion de se départir de certains objets plus gros, en respectant simplement les modalités, soit, ne pas dépasser le nombre d'items permis et ne déposer que des matières acceptées dans le cadre de cette collecte.

Parmi les matières qui doivent plutôt être acheminées à l’écocentre, notons, entre autres, les matériaux de construction, de rénovation et de démolition, les pneus et pièces d'automobiles, les matières dangereuses comme les piles, le chlore, la peinture et l'huile, les appareils contenant des halocarbures tels que les réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs ainsi que la pierre, la brique, l'asphalte et le béton.