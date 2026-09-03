Valleyfield reçoit le 1er Festival nautique et plein air du pays

Le mercredi 2 septembre, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, en collaboration avec Nautisme Québec, a dévoilé la programmation officielle du tout premier Festival nautique et plein air du Canada. Celui-ci aura lieu du 24 au 27 septembre sur l'esplanade du parc Delpha-Sauvé sur les rives de la baie Saint-François.

Rappelons que l'événement a été annoncé en primeur en février dernier à l’occasion du Salon du bateau de Montréal. Ce nouveau rendez-vous nautique se concrétise maintenant avec une programmation qui plaira aux petits comme aux grands ainsi qu'aux Campivallensiens et aux plaisanciers venus d'ailleurs.

« Salaberry-de-Valleyfield est profondément liée à l’eau. Notre histoire, notre identité et notre qualité de vie se sont bâties autour du Vieux Canal de Beauharnois et de la baie Saint-François. « Accueillir ce tout nouvel événement est une formidable vitrine pour notre ville, et ce, bien au-delà de notre région », entend le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux.

Le festival dirigé par Nautisme Québec proposera une foule d'activités et de kiosques qui sauront réunir à la fois les familles, les curieux, les amateurs de plein air, les passionnés de sports nautiques, et des gens de l’industrie provenant d’un peu partout en Amérique du Nord.

« Nous avions un désir de réinventer et repositionner notre salon du bateau à flot et Salaberry-de-Valleyfield cochait toutes les cases pour y tenir ce nouvel événement. « La beauté du site, l’emplacement géographique et la proximité des services en font une destination de choix pour les plaisanciers et les amateurs de nautisme », explique Pierre Dumas, directeur général de Nautisme Québec.

Prendre part à une panoplie d'activités

Dès le jeudi et pour tout le week-end, les visiteurs seront invités à parcourir les différentes zones du festival dispersées dans le parc Delpha-Sauvé. En plus d'une exposition d’embarcations et de pièces nautiques, de multiples kiosques seront érigés et quelques conférences auront lieu. Certains festivaliers auront même la chance de faire l'essai d’embarcations !

Concerts en plein air, animation sur scène, ambiance festive, bars et espaces gourmands sont prévus vendredi pour faire vibrer le site jusqu’à minuit.

Nautisme Québec prépare une journée haute en couleurs pour le samedi puisque l’organisme célèbre ses 30 ans d’existence. Les célébrations atteindront leur apogée dès 20 h avec un spectacle de drones illuminant le ciel au-dessus de la baie Saint-François.

Le dimanche 27 septembre, l’événement met les familles à l’honneur avec une journée entièrement consacrée à la découverte, à l’apprentissage et au plaisir de bouger en plein air. Petits et grands pourront donc profiter d’une foule d’activités adaptées à tous les âges : jeux gonflables, initiations aux sports nautiques, ateliers interactifs, expériences immersives d’initiation au nautisme et plus encore dans un environnement sécuritaire et encadré.

Profiter de la tarification citoyenne

Sur présentation de leur preuve de résidence, les citoyens de Salaberry-de-Valleyfield pourront

bénéficier d’un tarif réduit pour accéder au site au coût de 10$ seulement. Le rabais s’appliquera directement aux guichets d’entrée et non à l’achat de billet en ligne.

Ceux qui souhaitent en savoir davantage sur la programmation et la tarification régulière sont invités à visiter le site web de l'événement.