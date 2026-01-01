Clore la saison estivale en célébrant au centre-ville

La fin de la saison estivale s'achève tranquillement, mais la ville de Salaberry-de-Valleyfield n'a pas dit son dernier mot. Les Campivallensiens sont ainsi conviés à la Promenade du Marché à l’occasion d’une grande fête familiale. Pour l’occasion, une panoplie d’activités gratuites attendra petits et grands sur place, le samedi 12 septembre, de 13 h à 17 h.

Cette fête familiale viendra marquer la fin de la toute première saison de la Promenade du Marché, un projet citoyen issu du budget participatif de la municipalité, qui aura permis de transformer cet espace du centre-ville en un lieu de rassemblement, de découvertes et d’animation tout au long de l’été.

Les familles pourront donc profiter d’une programmation festive et diversifiée tout au long de l’après-midi. Au menu : canon à mousse, jeux géants, maquillage, animation, activité de création de bijoux, zone détente avec tapis gazon et plus encore. Les commerçants ayant pignon sur rue bonifieront également l’ambiance avec différents kiosques.

Pour en savoir plus sur la programmation de la fête de clôture, consultez le site web de la Ville. Notons que l’événement sera remis au lendemain en cas de pluie ou de météo défavorable.

Prévoir la réouverture de la rue aux automobilistes

Le démontage de la Promenade du Marché se déroulera au cours de la semaine du 14 septembre. La circulation automobile sera de nouveau possible sur ce tronçon de la rue du Marché au plus tard le lundi 21 septembre.