Rentrée scolaire: près de 13 000 élèves accueillis au CSSVT

C'est avec enthousiasme que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) accueillait, en ce mardi 1er septembre, près de 13 000 jeunes et adultes dans ses établissements à l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027.

Après la pause estivale, les écoles et les centres retrouvaient toute leur effervescence alors que des milliers d'élèves reprenaient le chemin des classes, prêts à relever de nouveaux défis, à faire des découvertes et à poursuivre leurs apprentissages. Cette nouvelle année s'annonce prometteuse, portée par une nouvelle croissance de la clientèle, la mise en opération de projets d’infrastructures importants et l'engagement remarquable des équipes du CSSVT.

Une neuvième hausse consécutive de la clientèle

Le CSSVT enregistre cette année une neuvième hausse consécutive de sa clientèle scolaire, confirmant le dynamisme de son territoire.

Au secteur des jeunes, environ 7 497 élèves fréquentent l'éducation préscolaire-primaire, alors qu’environ 4 190 élèves prennent le chemin du secondaire. Cette année, les inscriptions au secteur des adultes démontrent une stabilité générale, témoignant de l’intérêt soutenu pour l'offre de formations offert dans les établissements du CSSVT. En effet, environ 410 élèves sont inscrits aux différents programmes du Centre de formation professionnelle du Suroît, tandis que près de 890 apprenants ont entrepris un parcours au Centre de formation générale des adultes des Tisserands.

Au total, on compte près de 480 inscriptions supplémentaires que l'an dernier : « Alors que nous

accueillons près de 13 000 élèves cette année, nous poursuivons nos efforts afin d'offrir des milieux d'apprentissage stimulants, inclusifs et adaptés aux besoins d'une population en constante évolution. Grâce à l'engagement de ses équipes et aux investissements réalisés dans ses infrastructures et ses services, le CSSVT demeure résolument tourné vers sa priorité : offrir à chaque élève les conditions nécessaires pour développer son plein potentiel et vivre des réussites tout au long de son parcours », souligne Suzie Vranderick, directrice générale du CSSVT.

Des efforts de recrutement porteurs de résultats

Chaque année, les Services des ressources humaines mettent en place des mesures de recrutement dynamiques et efficaces pour augmenter l’attractivité de l’organisation et permettre au CSSVT de demeurer un employeur de choix.

Pendant la saison estivale, les équipes sont demeurées proactives dans leurs démarches pour s’assurer de répondre à tous les besoins avant le début des classes : « Derrière chaque rentrée réussie se trouve une équipe mobilisée et compétente. Grâce aux efforts déployés par notre équipe de recrutement, la grande majorité des postes en service direct à l'élève a été pourvue, ce qui nous permet d’amorcer l'année avec des équipes solides et prêtes à relever les défis qui les attendent », mentionne François Robichaud, directeur général adjoint à la réussite au CSSVT.

Travaux et chantiers pour répondre aux besoins des élèves

La préparation de cette rentrée scolaire a été marquée par l'avancement de plusieurs projets immobiliers sur le territoire. Entre l'inauguration de nouveaux espaces et l’avancement des chantiers en cours, les équipes du CSSVT ont travaillé avec rigueur afin d'offrir aux élèves et aux membres du personnel des environnements accueillants, sécuritaires et propices à la réussite des élèves.

Le CSSVT souhaite à tous les élèves, aux apprenants adultes, aux membres du personnel ainsi qu'aux familles une excellente année scolaire 2026-2027, riche en apprentissages et en accomplissements.