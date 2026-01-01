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Chemin du golf: Salaberry-de-Valleyfield apporte quelques précisions

durée 14h00
27 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Au cours des dernières heures, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a tenu à apporter quelques précisions sur la réfection du chemin du Golf. C'est via les réseaux sociaux que la mise au point a été partagé. 

On y précise que le projet de réaménagement du chemin du Golf a bénéficié d’un programme de subvention particulier lié à la mobilité durable. La Ville devait donc respecter différents critères d’éligibilité, qui s’appuient sur les normes de conception et d’affichage de Vélo Québec et du ministère des Transports.

Des critères à respecter 

Pour respecter ces critères d’éligibilité, la voie cyclable devait être distincte du corridor de mobilité active. Pour pouvoir aménager une piste cyclable bidirectionnelle plus conventionnelle, ces normes exigent une séparation physique, comme une bordure de béton. Or, les coûts associés à cette option auraient été beaucoup trop élevés.

Un aménagement pour tous 

L’objectif de cet aménagement demeure d’offrir un espace agréable et sécuritaire pour tous les usagers, indique l'administration,  Pour respecter les normes d’affichage du programme, les pictogrammes actuellement au sol indiquent la voie cyclable officielle. Cela dit, les cyclistes peuvent aussi utiliser le corridor de mobilité active.

Bien que les piétons aient la priorité dans ce type de corridor, l’essentiel est que chacun utilise la voie la plus sécuritaire selon les circonstances et adopte un comportement respectueux et courtois.

L’objectif demeure une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers de la route, dans un esprit de respect et de sécurité pour tous, conclut-on. 

 

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