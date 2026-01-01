Un don de 5 000$ remis à La Factrie, Espace culturel

C'est avec la volonté de favoriser l'accueil, la connaissance mutuelle et l'intégration des personnes nouvellement arrivées dans notre région que Coton-46 remet cette année un don de 5000$ à La Factrie, Espace culturel.

Cette contribution permet la réalisation d'activités culturelles rassembleuses ainsi que des spectacles portés par différentes communautés et ouverts à l'ensemble de la population.

Par ce geste, Coton-46 réaffirme son engagement envers une communauté inclusive, accueillante et solidaire.

Pour les non connaisseurs, Coton-46 est une coalition intersyndicale. Sur sa page Facebook, on explique son fondement. C’est en 1993 que les syndicats de la région du Suroît ont décidé de pérenniser une coalition intersyndicale en s’inspirant du courage et de la détermination des ouvrières et ouvriers de la Montreal Cotton de leur grève victorieuse de 100 jours en 1946.

De son côté, la Factrie, située sur la rue du Marché, est une entreprise d'économie sociale. Elle se décrit aussi comme un lieu d’échange et de synergie qui dynamise la communauté régionale et qui évolue selon les besoins et aspirations de ses membres et de ses visiteurs.

On y présente des soirées d'humour, des soirées Open mic, des vernissages, des concerts, des soirées karaoké, des soirées de jeux, des conférences, des tournois ou encore le FactrieFest.