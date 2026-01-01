Un premier match pré-saison pour les Braves de Valleyfield

Qui dit retour sur les bancs d’école dit aussi reprise des activités sur la glace pour les Braves de Valleyfield. C’est ce vendredi 28 août que la formation sportive renouera avec l’action lors de son tout premier match de pré-saison.

Au total, quatre joutes sont à venir d’ici le dimanche 6 septembre au calendrier présaison de l’équipe dirigée par Jean-Daniel Charron.

Rappelons que dans les dernières semaines, on a confirmé le retour dans l’uniforme des Braves de Ty Richardson de Pincourt, qui complètera une quatrième saison sur la glace de l’Aréna Salaberry, de Jacob Faubert de Beauharnois, qui entame une deuxième saison, de Zack Berniqué de Coteau-du-Lac qui jouera aussi une seconde saison avec les Braves, de Xavier Breton de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot qui enfilera l’uniforme pour une troisième saison et de Isaac-Olivier Yalessa-Ockandi de Longueuil qui retrouve ses coéquipiers pour une deuxième saison.

Une nouvelle recrue, Marc-Alan Jr Araujo se joint aussi aux Braves pour une première saison après quatre ans passés dans le prestigieux programme de Shattuck St-Mary.

Le premier affrontement se tiendra ce vendredi à 19 h 30 à l’Aréna Salaberry devant L’Énergie de Laval. Deux jours plus tard, le 30 août, les deux mêmes équipes remettront le couvert au domicile des Lavallois, soit au Colisée de Laval à 13 h 30. Le vendredi 4 septembre, ce sera au tour du Phoenix de Montréal de visiter la formation locale à 19 h 30, alors que l’inverse se produira le dimanche 6 septembre à 15 h 30 au Sportplex de Pierrefonds.