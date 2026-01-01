La Factrie: exprimer sa créativité de différentes façons cet automne

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield présente cet automne à la Factrie, espace culturel, une programmation qui invite les citoyens à exprimer leur créativité de différentes façons. Théâtre, humour, musique, poésie, chant ou improvisation : plusieurs occasions sont proposées pour découvrir les arts de la scène, que ce soit comme participant ou comme spectateur.

En nouveauté cet automne, une série de 12 ateliers gratuits de théâtre inclusif et intergénérationnel est offerte les samedis, dès le 5 septembre. Animés par une personne forte d’une expérience en théâtre, les ateliers offrent une occasion de découvrir le jeu théâtral autrement, en valorisant les forces, les expériences et les talents de chacun. Accessibles à tous, avec la présence d’un adulte requise pour les enfants de 6 à 12 ans, les ateliers permettront d’explorer le jeu théâtral dans un environnement bienveillant, axé sur le plaisir et la collaboration.

Expression corporelle, voix, émotions, création de personnages, improvisation et création de courtes scènes seront notamment au programme. Les ateliers peuvent être suivis à la carte, selon les intérêts et les disponibilités. Cette série est soutenue par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, en collaboration avec la troupe de théâtre Les pas pour rire.

Un premier cabaret d’humour

La Factrie accueillera également une toute nouvelle soirée d’humour amateur, le Cabaret d’humour, le 23 octobre dès 19 h. Animée par Bastien Tousignant, cette initiative donnera la chance à des humoristes de la relève et à des personnes qui souhaitent vivre une première expérience sur scène de présenter un numéro devant public. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant pour soumettre leur candidature. Un accompagnement sera également offert aux participants, qui pourront bénéficier des conseils et de l’expérience de Bastien Tousignant pour se préparer à la scène et à leur prestation. Chaque participant disposera d’un maximum de cinq minutes sur scène.

Une scène ouverte

Une fois par mois, la Factrie devient un point de rencontre pour les artistes et les citoyens qui souhaitent partager leur talent à l’occasion d’une soirée open mic. Chant, musique, poésie, humour et autres formes d’expression se succèdent sur scène lors de ces soirées animées par le duo Les Bohèmes. La Factrie accueille également les activités de la Ligue d’improvisation La Campi, qui offre aux amateurs d’impro la chance de participer à des matchs où spontanéité, créativité et répartie sont au cœur du jeu.

Les détails des activités, les modalités d’inscription et la programmation complète sont disponibles au www.valleyfield.ca/activites. Les inscriptions aux ateliers de théâtre et à la soirée d’humour sont ouvertes dès maintenant.