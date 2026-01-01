Une octogénaire de Pincourt impliquée dans une collision

Une octogénaire de Pincourt a été impliquée, plus tôt ce lundi 24 août, dans un accident de la route survenu à Salaberry-de-Valleyfield. Après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, elle a percuté une autre voiture située à proximité avant de terminer sa course dans un édifice à logements.

« La collision est survenue vers midi 40 et la dame a été transportée vers un centre hospitalier par mesure préventive. Son aptitude à conduire un véhicule sera évaluée. L’automobiliste qui prenait place dans l’autre véhicule n’a pas été blessé à la suite de l’impact », résume le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Ruel.