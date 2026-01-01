Tissages d’art offre de nouvelles couleurs à Salaberry-de-Valleyfield

Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ), en collaboration avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, ont inauguré le projet Tissages d’art, composé de quatre œuvres collectives et créé au cours des derniers mois grâce à la participation de citoyens et d’artistes du milieu. Installées dans la ruelle de la Teinturerie, ces œuvres rassemblent 107 petites créations réalisées dans le cadre de huit ateliers de médiation artistique.

Mis en place grâce au soutien financier de l’Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, le projet aura mobilisé 66 participants, pour un total de 128 participations. À travers différentes techniques et matériaux récupérés, les citoyens ont contribué à des installations artistiques qui transforment aujourd’hui la ruelle en un espace où création, rencontre et participation citoyenne se côtoient.

Citoyenne impliquée dans Tissage d'art, Noemi Lamarre souhaite que cette initiative puisse ouvrir la voie à de nouvelles façons de réfléchir et d’habiter les espaces collectifs : « J’ai hâte de voir des nouveaux visages déambuler dans la ruelle et découvrir les œuvres. Je souhaite que ce projet ouvre la porte à une requalification de ces espaces vers des milieux de vie collectifs conviviaux et écoresponsables », mentionne-t-elle.

Dans le cadre de ce projet, les participants ont été accompagnés dans leur démarche par cinq artistes médiateurs, soit Line Desrochers, Nathalie Paquette, Ghyslaine Payant, Bobby Gosselin et Denise Desforge, ainsi que par les créatrices Marie-Josée Legros et Vatany.

Dès lors, la population est invitée à découvrir les œuvres dans la ruelle de la Teinturerie et à prendre le temps d’observer les nombreuses créations qui la composent.