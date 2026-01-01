Première édition de La virée nocturne dans Beauharnois-Salaberry

Dans le cadre des célébrations entourant le 30ᵉ anniversaire du parc régional de Beauharnois-Salaberry, la MRC invite la population à participer à la première édition de La virée nocturne: une randonnée à vélo dans la pénombre qui aura lieu le 19 septembre.

Dès 18 h, petits et grands sont donc conviés à la Halte des Villages, située dans la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, pour le départ. Celui-ci sera officiellement donné au coucher du soleil, prévu vers 19 h.

Vivre une expérience lumineuse en pleine nuit

Les participants sont encouragés à laisser libre cours à leur créativité en ajoutant sur leurs vélos néons, guirlandes, lumières LED et accessoires scintillants ! Un concours du vélo le plus lumineux sera également organisé afin de reconnaître les cyclistes les plus audacieux et créatifs.

Les cyclistes pourront choisir entre deux parcours entièrement balisés sur la rive sud du canal de Beauharnois. Un premier parcours familial, d’une distance d’environ 9 km aller-retour, se déroulera entre la Halte des Villages et la Halte de la Presqu'île. Ce trajet sécuritaire et accessible est idéal pour les enfants et les jeunes familles.

Un deuxième parcours sera offert aux cyclistes plus expérimentés souhaitant rouler davantage. D’une distance d’environ 20 km aller-retour, l’itinéraire tout aussi sécuritaire reliera la halte

des villages à la halte des voyageurs.

Prioriser la sécurité

Parlant de sécurité, l'événement sera rigoureusement encadré pour assurer le plaisir et la sécurité de tous. Une vingtaine d'accompagnateurs en vélo veilleront sur les participants tout au long des circuits et assureront les premiers soins au besoin. L'équipe de la Sécuri-Parc sera aussi mobilisée pour diriger les participants lors de leur arrivée.

Notons que le port du casque est obligatoire pour tous les participants, sans exception. Chaque vélo doit également être muni d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, tandis que l’utilisation d’une lampe frontale est fortement recommandée.

Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte et ceux âgés de moins de 6 ans doivent obligatoirement prendre place dans une remorque ou un siège adapté. Sur la piste, les participants doivent circuler en file indienne et demeurer dans la même voie.

Rappelons que seuls les vélos sont admis et que les trottinettes électriques ne sont pas autorisées.

Pour participer, il suffit de s’inscrire sans frais via le site Web lepointdevente.com. Sortez vos plus beaux éclats, décorez vos vélos et venez vivre une randonnée cycliste nocturne, féerique et entièrement sécurisée.