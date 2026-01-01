Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La population est conviée au parc Salaberry

Traditionnelle épluchette de blé d’Inde de Claude DeBellefeuille

durée 14h00
19 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, Claude DeBellefeuille, invite les citoyennes et citoyens de sa circonscription à sa traditionnelle épluchette de blé d’Inde. Celle-ci aura lieu le 30 août prochain de 11 h 30 à 13 h 30 au parc Salaberry, devant le 106, rue Saint-Jean-Baptiste.

Cette activité gratuite se veut une occasion de se réunir dans une ambiance conviviale, d’échanger avec les membres de la communauté et de profiter d’un agréable moment en famille ou entre amis. Des hot-dogs et, bien sûr, des épis de maïs seront servis sur place.

« Cette rencontre annuelle est toujours un moment privilégié pour échanger avec les citoyennes et citoyens dans une atmosphère chaleureuse et détendue. J’espère avoir le plaisir de retrouver de nombreuses personnes et de partager avec elles cette belle tradition estivale. Pour embellir la journée, nous pourrons assister à une prestation musicale de France Chenail et Stéphane Leduc », souligne Claude DeBellefeuille.

Les artistes France Chenail et Stéphane Leduc assureront l'animation musicale tout au long du dîner.

Les personnes intéressées par l'événement doivent confirmer leur présence par téléphone au 450-371-0644 ou par courriel à l’adresse claude.debellefeuille@parl.gc.ca. Ils sont également tenus d'apporter leurs propres breuvages non alcoolisés et leurs chaises s'ils désirent profiter de l'événement confortablement.

En cas de pluie, l’événement sera annulé. Surveillez les médias sociaux de la députée pour l’annonce.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Célébrer la diversité culturelle à Salaberry-de-Valleyfield

Publié hier à 13h00

Célébrer la diversité culturelle à Salaberry-de-Valleyfield

La Fête interculturelle de Salaberry-de-Valleyfield se tiendra le dimanche 23 août, de 11 h 15 à 16 h, au parc Salaberry.  L’événement vise à réunir la population autour d’une programmation consacrée à la découverte et au partage des différentes cultures qui composent la communauté.  Les visiteurs pourront notamment profiter de dégustations ...

LIRE LA SUITE
Prolongation des travaux du nouveau sentier multifonctionnel

Publié le 17 août 2026

Prolongation des travaux du nouveau sentier multifonctionnel

Le vendredi 14 août, la MRC de Beauharnois-Salaberry a indiqué par voie de communiqué que les travaux d’aménagement du nouveau sentier multifonctionnel dans le secteur de Saint-Louis-de-Gonzague allaient se poursuivre jusqu’au 21 août 2026 inclusivement, du lundi au vendredi. La piste cyclable demeure néanmoins accessible pendant toute la durée ...

LIRE LA SUITE
Les amateurs de football sont conviés au tailgate du Noir et Or

Publié le 16 août 2026

Les amateurs de football sont conviés au tailgate du Noir et Or

L’équipe de football du Cégep de Valleyfield entamera officiellement sa saison à domicile le samedi 5 septembre prochain. Ce match inaugural, qui débutera à 19 h 30, opposera les étudiants-athlètes du Noir et Or aux Lynxs du Cégep Édouard-Montpetit. Pour l'occasion, un tailgate festif sera organisé notamment pour souligner la contribution de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge