Célébrer la diversité culturelle à Salaberry-de-Valleyfield

La Fête interculturelle de Salaberry-de-Valleyfield se tiendra le dimanche 23 août, de 11 h 15 à 16 h, au parc Salaberry. L’événement vise à réunir la population autour d’une programmation consacrée à la découverte et au partage des différentes cultures qui composent la communauté.

Les visiteurs pourront notamment profiter de dégustations culturelles, découvrir des kiosques d’organismes, ainsi que des kiosques artisanaux et culturels. Parmi eux, on retrouve : l'Association camerounaise – Danielle Tameghe, l'Association tamoule de Vaudreuil-Dorion, les Ami-es de Valleyfield au Canada, La Escuelita del Medio, l'Association des Ressortissants Africains de Valleyfield (ARAV), Confort et Bien-être, Vente de sacs africains et Biona-T.

De nombreux organismes offrant des services à la communauté seront aussi présents, soit le théâtre Les Pas pour rire, L’Insulaire, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauharnois-Salaberry, CRESO, Coton-46, MUSO, le Centre de formation générale des adultes des Tisserands – Centre de services scolaire des Tisserands, Les Éphémères, l'ABC de la famille, les Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield, l'Escadron 729, le Club de tennis de table du Suroît ainsi que l'École Star Dance.

La journée débutera à 11 h 15 avec un défilé interculturel. Voici d'ailleurs à quoi ressemblera le tracé de cette parade qui, cette année encore, promet de démontrer la richesse multiculturelle de la communauté campivallensienne.

Des prestations artistiques seront ensuite présentées tout au long de l’après-midi. Vibration Tropikal montera sur scène à 12 h 15, suivi des Éphémères à 13 h 50. Une prestation de danse de l’Association des Ressortissants Africains de Valleyfield (ARAV) est prévue à 14 h 20, puis une activité de danse en ligne avec l’école Star Dance à 14 h 50. De la musique d’ambiance accompagnera l'entièreté de l’événement.

En cas de pluie, les activités seront déplacées à l’édifice Gaétan-Rousse.