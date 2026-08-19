La population est conviée au parc Salaberry
Traditionnelle épluchette de blé d’Inde de Claude DeBellefeuille
La députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, Claude DeBellefeuille, invite les citoyennes et citoyens de sa circonscription à sa traditionnelle épluchette de blé d’Inde. Celle-ci aura lieu le 30 août prochain de 11 h 30 à 13 h 30 au parc Salaberry, devant le 106, rue Saint-Jean-Baptiste.
Cette activité gratuite se veut une occasion de se réunir dans une ambiance conviviale, d’échanger avec les membres de la communauté et de profiter d’un agréable moment en famille ou entre amis. Des hot-dogs et, bien sûr, des épis de maïs seront servis sur place.
« Cette rencontre annuelle est toujours un moment privilégié pour échanger avec les citoyennes et citoyens dans une atmosphère chaleureuse et détendue. J’espère avoir le plaisir de retrouver de nombreuses personnes et de partager avec elles cette belle tradition estivale. Pour embellir la journée, nous pourrons assister à une prestation musicale de France Chenail et Stéphane Leduc », souligne Claude DeBellefeuille.
Les artistes France Chenail et Stéphane Leduc assureront l'animation musicale tout au long du dîner.
Les personnes intéressées par l'événement doivent confirmer leur présence par téléphone au 450-371-0644 ou par courriel à l’adresse claude.debellefeuille@parl.gc.ca. Ils sont également tenus d'apporter leurs propres breuvages non alcoolisés et leurs chaises s'ils désirent profiter de l'événement confortablement.
En cas de pluie, l’événement sera annulé. Surveillez les médias sociaux de la députée pour l’annonce.
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