Prolongation des travaux du nouveau sentier multifonctionnel

Le vendredi 14 août, la MRC de Beauharnois-Salaberry a indiqué par voie de communiqué que les travaux d’aménagement du nouveau sentier multifonctionnel dans le secteur de Saint-Louis-de-Gonzague allaient se poursuivre jusqu’au 21 août 2026 inclusivement, du lundi au vendredi.

La piste cyclable demeure néanmoins accessible pendant toute la durée des travaux, entre la halte des Villages et la borne de géolocalisation S48. Des signaleurs seront présents afin d’assurer la sécurité des usagers.

Comme le chemin de service adjacent sera utilisé à quelques reprises pour le transport de matériaux, les cyclistes et autres usagers doivent redoubler de prudence, sont tenus de respecter la signalisation en place et de suivre les consignes de sécurité obligatoires à l’approche du chantier.

Ceci dit, les travaux n’entravent plus le sentier de VTT numéro 30, qui est de nouveau accessible aux utilisateurs. Rappelons que ce projet vise à relier de façon sécuritaire la piste cyclable du parc régional au quartier du Canal, notamment par ladite rue du Canal.