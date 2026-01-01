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Le match inaugural du Cégep de Valleyfield aura lieu le 5 septembre

Les amateurs de football sont conviés au tailgate du Noir et Or

durée 08h00
16 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

L’équipe de football du Cégep de Valleyfield entamera officiellement sa saison à domicile le samedi 5 septembre prochain. Ce match inaugural, qui débutera à 19 h 30, opposera les étudiants-athlètes du Noir et Or aux Lynxs du Cégep Édouard-Montpetit. Pour l'occasion, un tailgate festif sera organisé notamment pour souligner la contribution de Desjardins auprès de l'équipe de football.

L’implication de l’institution financière au sein de la communauté collégiale sportive permet à de nombreux et nombreuses athlètes de pratiquer ce sport à même leur établissement scolaire.  Dès 17 h 30, les amateurs et amatrices de football pourront assister au traditionnel rassemblement qui prendra place dans le stationnement arrière du Cégep de Valleyfield.

Un botté symbolique marquera le coup d'envoi officiel de ce premier match à domicile.

Pour lancer la soirée, de la musique entraînante, un food truck St-Grill et un service de bar contribueront à créer une ambiance conviviale avant le coup d’envoi. Les participants qui le souhaitent sont également invités à apporter leur propre barbecue et leurs spécialités culinaires pour profiter pleinement de la soirée.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte en ligne, mais il sera également possible de se procurer des billets sur place pour la somme de 15 $. Notons que le stationnement est inclus dans cette transaction. Les partisans sont d'autant plus invités à acheter des billets pour les trois
autres parties à domicile suivant le match inaugural du Noir et Or.

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