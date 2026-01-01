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Rénovation résidentielle à Salaberry-de-Valleyfield

Nouvelle subvention municipale pour les propriétaires-occupants

durée 10h00
14 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Soucieuse de soutenir les propriétaires dans l'amélioration de leur patrimoine bâti, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield annonce la mise en place de son nouveau Programme municipal de subvention à la rénovation. Ce programme vient ainsi pallier la suspension du Programme Rénovation Québec depuis 2025, en permettant de poursuivre l'aide financière offerte aux citoyens pour la réalisation de travaux admissibles.

Grâce à cette subvention, les propriétaires-occupants du territoire pourront améliorer leurs habitations unifamiliales dans des zones prioritaires d’intervention. L’aide financière est disponible pour les volets suivants :

- Volet I : rénovation résidentielle pour les ménages à faible revenu (certains quartiers);

- Volet II : rénovation résidentielle (certains quartiers);

- Volet VI : maisons lézardées (tout le territoire).

Travaux admissibles

Le programme de subvention s'applique notamment aux travaux correctifs de défectuosités majeures (fondation, système électrique, plomberie, etc.), de même que restauration ou de remplacement de toitures, de fenêtres et de revêtements extérieurs, d’entretien, de réparation ou de reconstruction d’éléments structurels, d’ajout ou de correction d’éléments reliés à la sécurité incendie, de remplacement d’éléments de plomberie ou de fonte, de stabilisation ou de réparation de fondations.

Une exception rétroactive

Les propriétaires occupants qui ont obtenu un permis pour corriger les défectuosités sur leur fondation (maison lézardée) après le 1er avril 2025 pourront déposer une demande rétroactive de soutien financier, selon les conditions et critères d’admissibilité établis au programme.

Déposer une demande

Pour effectuer une demande, le propriétaire-occupant doit remplir le formulaire en ligne qui sera disponible du 17 au 30 août inclusivement au www.valleyfield.ca/subvention-renovation. Afin d'assurer un traitement équitable des demandes, un tirage au sort sera effectué le 1er septembre 2026 parmi l'ensemble des propriétaires ayant déposé une demande complète et admissible avant la date limite d'inscription. À noter que seuls les propriétaires d'immeubles des projets retenus seront contactés par téléphone ou par courriel afin de compléter les informations du dossier et être guidés dans les prochaines étapes.

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