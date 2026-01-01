Deux nouvelles ressources au Carrefour Jeunesse-Emploi

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Beauharnois-Salaberry (CJEBS) a annoncé, dans les dernières semaines, l'arrivée de deux nouvelles recrues dans ses rangs. Il s'agit de Kevin Lafranchise qui agira comme directeur général de l'organisme et de Danielle Michodelle Matsinkou Tameghe qui occupe les fonctions d'agente Place aux jeunes en région.

Fort de plus de 20 ans d'expérience en gestion, dont plusieurs dans notre région, M. Lafranchise apporte à l'organisme un leadership solide, une expertise reconnue en ressources humaines et une passion pour le service aux personnes, indique-t-on dans une publication sur sa nomination apparue sur les réseaux sociaux dans les derniers jours.

« Son engagement envers la communauté, sa rigueur et ses valeurs humaines feront de lui un atout précieux pour accompagner les jeunes et les adultes de Beauharnois-Salaberry vers l'emploi et l'autonomie », ajoute-t-on.

Quant à Mme Matsinkou Tameghe, elle a pris le relais pour accompagner les jeunes diplômés et les professionnels qui souhaitent venir s’établir, travailler et prendre leur place dans la région de Beauharnois-Salaberry. Son arrivée a coïncidé aussi avec le départ en congé de maternité de Jenipher Whyshlliadha Charles.