Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Beauharnois-Salaberry

Deux nouvelles ressources au Carrefour Jeunesse-Emploi

durée 16h15
13 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Beauharnois-Salaberry (CJEBS) a annoncé, dans les dernières semaines, l'arrivée de deux nouvelles recrues dans ses rangs. Il s'agit de Kevin Lafranchise qui agira comme directeur général de l'organisme et de Danielle Michodelle Matsinkou Tameghe qui occupe les fonctions d'agente Place aux jeunes en région. 

Fort de plus de 20 ans d'expérience en gestion, dont plusieurs dans notre région, M. Lafranchise apporte à l'organisme un leadership solide, une expertise reconnue en ressources humaines et une passion pour le service aux personnes, indique-t-on dans une publication sur sa nomination apparue sur les réseaux sociaux dans les derniers jours. 

« Son engagement envers la communauté, sa rigueur et ses valeurs humaines feront de lui un atout précieux pour accompagner les jeunes et les adultes de Beauharnois-Salaberry vers l'emploi et l'autonomie », ajoute-t-on. 

Quant à Mme Matsinkou Tameghe, elle a pris le relais pour accompagner les jeunes diplômés et les professionnels qui souhaitent venir s’établir, travailler et prendre leur place dans la région de Beauharnois-Salaberry.  Son arrivée a coïncidé aussi avec le départ en congé de maternité de Jenipher Whyshlliadha Charles.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Prolongation des travaux du nouveau sentier multifonctionnel

Publié hier à 8h00

Prolongation des travaux du nouveau sentier multifonctionnel

Le vendredi 14 août, la MRC de Beauharnois-Salaberry a indiqué par voie de communiqué que les travaux d’aménagement du nouveau sentier multifonctionnel dans le secteur de Saint-Louis-de-Gonzague allaient se poursuivre jusqu’au 21 août 2026 inclusivement, du lundi au vendredi. La piste cyclable demeure néanmoins accessible pendant toute la durée ...

LIRE LA SUITE
Les amateurs de football sont conviés au tailgate du Noir et Or

Publié le 16 août 2026

Les amateurs de football sont conviés au tailgate du Noir et Or

L’équipe de football du Cégep de Valleyfield entamera officiellement sa saison à domicile le samedi 5 septembre prochain. Ce match inaugural, qui débutera à 19 h 30, opposera les étudiants-athlètes du Noir et Or aux Lynxs du Cégep Édouard-Montpetit. Pour l'occasion, un tailgate festif sera organisé notamment pour souligner la contribution de ...

LIRE LA SUITE
Nouvelle subvention municipale pour les propriétaires-occupants

Publié le 14 août 2026

Nouvelle subvention municipale pour les propriétaires-occupants

Soucieuse de soutenir les propriétaires dans l'amélioration de leur patrimoine bâti, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield annonce la mise en place de son nouveau Programme municipal de subvention à la rénovation. Ce programme vient ainsi pallier la suspension du Programme Rénovation Québec depuis 2025, en permettant de poursuivre l'aide financière ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge