Le marché public revient en force sur la ruelle de la Quenouille

La ruelle de la Quenouille accueillera la 3ᵉ édition du marché public de Salaberry-de-Valleyfield qui s'étalera encore une fois sur six samedis de suite, soit du 22 août au 26 septembre. Le succès des éditions précédentes incite la Ville à répéter l'expérience.

Chaque semaine, de 9 h à 13 h, une vingtaine de producteurs locaux et régionaux seront sur place pour offrir une variété de produits frais et de qualité aux visiteurs. Au total, 30 marchands différents se relayeront au fil des semaines afin de faire découvrir leurs fruits et légumes, épices, produits de l’érable, viandes, plantes, pâtisserie et plus encore.

Initier les jeunes à la cuisine et aux aliments

En plus de pouvoir se procurer des biens chez les producteurs en vedette, les jeunes visiteurs pourront participer à l’activité culinaire offerte gratuitement aux 6 à 12 ans. Le samedi 29 août dès 10 h, les enfants auront le plaisir de participer au défi « Les détectives en mission : le code secret du sucre » où, à l'aide de leur imagination, ils tenteront de découvrir la quantité de sucre cachée dans différents aliments du quotidien.

Ayant connu un franc succès l’an dernier, la Ville a décidé de bonifier l’expérience en ajoutant un second atelier le samedi 12 septembre. Ouverte à tous, cette nouvelle activité intitulée « L’atelier du chef Zingré » permettra aux participants d’observer le chef en pleine action alors qu’il concoctera une recette expressément conçue avec des ingrédients disponibles au marché. Quiconque désire participer à l’un ou l’autre des ateliers doit compléter le formulaire prévu à cet effet au plus tard le 24 août sur le site web de la municipalité.

Aussi, un espace gourmand sera disponible afin de permettre aux visiteurs de profiter d’un petit moment de dégustation des produits qu’ils viennent de se procurer. Comme c'est souvent le cas pour ce genre de marché, une offre alimentaire sera également disponible sur place.

Ajouter de l'art à la ruelle

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield veut dynamiser la ruelle de la Quenouille afin d'en faire un lieu toujours plus animé et attrayant. Une nouvelle fresque colorée réalisée par l'artiste Loane Ouellet a été ajoutée au décor.

Cette œuvre à thématique fruits et légumes se joint aux autres réalisations d’art urbain déjà en place sur le territoire et s’inscrit dans la volonté de la municipalité d’embellir davantage différents lieux emblématiques et fréquentés du centre-ville.