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Des entraves routières sont à prévoir ce week-end

Un parcours repensé au Triathlon de Valleyfield

durée 11h00
11 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le Triathlon Valleyfield effectue un retour les 15 et 16 août prochains. Dans le cadre de cette 23ᵉ édition du populaire défi sportif, un tout nouveau parcours longeant la baie Saint-François a été aménagé. Ceci étant dit, la tenue des épreuves entraîne différentes entraves à la circulation au centre-ville.

Le stationnement est entre autres interdit par endroits et certaines rues sont inaccessibles aux automobilistes le samedi et le dimanche de 5 h à 15 h. On parle donc d'entraves temporaires pour la durée du triathlon. Des sections des rues Victoria, du Centenaire, Dufferin, Alexandre et du Havre sont visées par ces fermetures.

N'ayez crainte : un plan de déviation balisé permet aux voitures de se déplacer plus aisément.

Comme mentionné, le stationnement sur rue sera interdit sur les artères du parcours de l’événement. Il sera également interdit de stationner au parc Delpha-Sauvé du vendredi 12 h au dimanche 16 h. La Ville précise que les véhicules en infraction risquent d'être remorqués.

Encourager les athlètes

Les citoyens intéressés à venir encourager les participants pourront accéder au site, à pied, par le stationnement du parc Delpha-Sauvé de même que par le pont piétonnier situé à l’intersection des rues Victoria et de la Fabrique. 

À noter que la tour des Régates sera inaccessible au public pendant les compétitions. Idem pour la rampe de mise à l’eau de la marina et celle du parc Marcil.

La piscine du parc Delpha-Sauvé sera ouverte à compter de 13 h 30 le samedi et accessible en tout temps le dimanche. Comme le parcours de nage se situe dans la baie, il sera impossible d’y naviguer de 6 h à 11 h le samedi et entre 6 h et 14 h le dimanche, soit pendant la discipline.

Finalement, les pistes cyclables situées dans le parc Delpha-Sauvé, sur l’avenue du Centenaire et sur le boulevard du Havre, sont fermées samedi et dimanche à compter de 6 h le matin et jusqu’à la fin des épreuves.

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