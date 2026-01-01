Des entraves temporaires pour le Triathlon Valleyfield

Le Triathlon Valleyfield est de retour les 15 et 16 août prochains pour une 23e édition marquée par un tout nouveau parcours longeant la baie Saint-François. La tenue des épreuves entraînera toutefois différentes entraves à la circulation au centre-ville.

Certaines rues seront temporairement inaccessibles à la circulation automobile le samedi et le dimanche, de 5 h à 15 h, incluant des sections des rues Victoria, du Centenaire, Dufferin, Alexandre et du Havre. Un plan de détour sera aménagé pour faciliter les déplacements en voiture.

Les citoyens intéressés à venir encourager les participants pourront accéder au site, à pied, par le stationnement du parc Delpha-Sauvé de même que par le pont piétonnier situé à l’intersection des rues Victoria et de la Fabrique.

ATTENTION – Stationnement interdit par endroit

Le stationnement sur rue sera interdit sur les artères du parcours de l’événement. Il sera également interdit de stationner au parc Delpha-Sauvé du vendredi 12 h au dimanche 16 h. Tout véhicule en infraction sur le parcours sera remorqué.

À noter que la Tour des Régates sera inaccessible au public pendant les compétitions. La rampe de mise à l’eau de la Marina tout comme celle du parc Marcil ne seront pas accessibles de 5 h à 15 h le samedi et le dimanche. La piscine du parc Delpha-Sauvé sera ouverte à compter de 13 h 30 le samedi et accessible en tout temps le dimanche. Comme le parcours de nage se situe dans la baie, il sera impossible d’y naviguer entre 6 h et 11 h le samedi et entre 6 h et 14 h le dimanche. De plus, les pistes cyclables situées dans le parc Delpha‐Sauvé, sur l’avenue du Centenaire et boulevard du Havre, seront fermées samedi et dimanche à compter de 6 h le matin jusqu’à la fin des épreuves.



Pour plus d’informations concernant le Triathlon Valleyfield, visitez le www.triathlonvalleyfield.com.