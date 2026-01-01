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Les 15 et 16 août prochains

Des entraves temporaires pour le Triathlon Valleyfield

durée 09h00
14 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le Triathlon Valleyfield est de retour les 15 et 16 août prochains pour une 23e édition marquée par un tout nouveau parcours longeant la baie Saint-François. La tenue des épreuves entraînera toutefois différentes entraves à la circulation au centre-ville.

Certaines rues seront temporairement inaccessibles à la circulation automobile le samedi et le dimanche, de 5 h à 15 h, incluant des sections des rues Victoria, du Centenaire, Dufferin, Alexandre et du Havre. Un plan de détour sera aménagé pour faciliter les déplacements en voiture.

Les citoyens intéressés à venir encourager les participants pourront accéder au site, à pied, par le stationnement du parc Delpha-Sauvé de même que par le pont piétonnier situé à l’intersection des rues Victoria et de la Fabrique. 

ATTENTION – Stationnement interdit par endroit

Le stationnement sur rue sera interdit sur les artères du parcours de l’événement. Il sera également interdit de stationner au parc Delpha-Sauvé du vendredi 12 h au dimanche 16 h. Tout véhicule en infraction sur le parcours sera remorqué.

À noter que la Tour des Régates sera inaccessible au public pendant les compétitions. La rampe de mise à l’eau de la Marina tout comme celle du parc Marcil ne seront pas accessibles de 5 h à 15 h le samedi et le dimanche. La piscine du parc Delpha-Sauvé sera ouverte à compter de 13 h 30 le samedi et accessible en tout temps le dimanche. Comme le parcours de nage se situe dans la baie, il sera impossible d’y naviguer entre 6 h et 11 h le samedi et entre 6 h et 14 h le dimanche. De plus, les pistes cyclables situées dans le parc Delpha‐Sauvé, sur l’avenue du Centenaire et boulevard du Havre, seront fermées samedi et dimanche à compter de 6 h le matin jusqu’à la fin des épreuves.

Pour plus d’informations concernant le Triathlon Valleyfield, visitez le www.triathlonvalleyfield.com.

 

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