À faire cette semaine à Salaberry-de-Valleyfield

Encore une fois cette semaine, du 11 au 16 août, ce ne sont pas les activités qui manquent à Salaberry-de-Valleyfield. La programmation s'annonce toujours aussi variée et passionnante en plus d'être gratuite et accessible à tous.

Des activités culturelles, sportives et de loisirs sont ainsi proposées aux Campivallensiens et ce, aux quatre coins de la ville.

Le tout débute dès le mardi 11 août à compter de 19 h avec une prestation de Lipstick Rodeo au parc Delpha-Sauvé. Mercredi, le parc des Éperviers accueillera une soirée de quartier sur le thème de l’Océanie de 17 h à 22 h.

La journée de jeudi s'annonce plus occupée, les citoyens intéressés pourront participer à un cours de danse destiné aux personnes de 55 ans et plus, à un cours de danse en ligne ainsi qu’à une soirée de ciné-piano animée par Roman Zavada.

Faire place aux activités du week-end

Une heure du conte destinée aux enfants de 3 à 7 ans sera présentée à la bibliothèque Armand-Frappier vendredi matin à 10 h 30, tandis que Slim Dubois offrira un spectacle musical à la Promenade du Marché vers 20 h.

À la même heure le lendemain, soit samedi le 15, une soirée de salsa, merengue et bachata se tiendra au parc Salaberry. Dès 19 h toutefois, un open mic animé par Les Bohèmes aura lieu à La Factrie.

Dimanche soir, à partir de 19 h également, le parc régional des Îles-de-Saint-Timothée accueillera un spectacle de musique de l’artiste AUDRÉE.

Notons que la fin de semaine sera également marquée par la tenue du Triathlon Valleyfield, samedi et dimanche, dans le secteur du parc Delpha-Sauvé et de la rue de la Ville. Les citoyens et les personnes venues d'ailleurs sont invités à venir encourager les participants.