Amende de 1 543 $ pour un conducteur de la région

Le 1er août dernier, les patrouilleurs du poste de la MRC de Beauharnois-Salaberry ont intercepté un grand excès de vitesse sur l’autoroute 530 ouest à Salaberry de Valleyfield. En opération cinémomètre en fin d’après-midi, les patrouilleurs ont intercepté un homme de la région circulant à une vitesse de 175 km/h dans une zone où la limite maximale est établie à 100 km/h.

Il a reçu un constat de 1543 $ et 14 points d’inaptitude. Le permis de conduire de l’infracteur a de même été suspendu de manière administrative pour les sept prochains jours. La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.