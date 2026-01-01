Enfourcher son vélo pour combattre la sclérose en plaques

Les 22 et 23 août prochains, des centaines de cyclistes se donneront rendez-vous à Salaberry-de-Valleyfield à l’occasion de la 37ᵉ édition du Vélo SP Croix Bleue Medavie. L’événement sportif invite la population à pédaler à travers la ville afin de soutenir les personnes affectées par la sclérose en plaques (SP).

Vélo SP, c'est bien plus qu'une simple balade en bicyclette, il s'agit plutôt d'une expérience humaine qui se veut d'abord et avant tout rassembleuse et synonyme d'espoir. Que ce soit en solo, en équipe, entre collègues, entre amis ou en famille, l’événement offre aux participants l'occasion de se dépasser, de créer des liens et de rouler pour une bonne cause.

S'adapter à tous les types de cyclistes

Avec des parcours allant de 56 à 106 kilomètres par jour, le Vélo SP Croix Bleue Medavie s’adresse autant aux cyclistes occasionnels qu’aux plus aguerris. Plusieurs formules sont ainsi offertes afin de permettre au plus grand nombre de participer. Tout ce qu’il faut pour prendre part à cette grande mobilisation, c'est un vélo, un casque et la volonté de pédaler.

« Vélo SP est un événement exceptionnel, autant pour la beauté des parcours que pour la qualité de l’organisation. « Tout est pensé pour les cyclistes de tous les niveaux qui souhaitent relever un défi au profit d’une cause importante », souligne Valérie Chevalier, porte-parole de l'événement.

Pédaler pour faire avancer la recherche et les services

Pour cette 37ᵉ édition, SP Canada vise un objectif de collecte de 950 000 $. Les sommes amassées permettront de soutenir la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que les programmes, les services et les initiatives destinés aux personnes touchées par la maladie partout au Québec.

Selon les estimations de Santé Canada, environ 90 000 personnes sont atteintes de cette maladie au pays. C'est l’un des plus hauts taux de SP au monde. Chaque jour, en moyenne, douze Canadiens reçoivent un diagnostic et en subiront les effets imprévisibles toute leur vie.

Maladie neurologique du système nerveux central, la SP force le système immunitaire des gens touchés à s'attaquer par erreur à la myéline, ce qui entraine la dégénérescence des fibres nerveuses.

Pour plus d'informations et pour s'inscrire, les intéressés sont invités à visiter le site web de Vélo SP.