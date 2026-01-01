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Les parcs de la Ville seront animés du 28 juillet au 2 août

À faire cette semaine à Salaberry-de-Valleyfield

durée 06h00
28 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La deuxième semaine des vacances de la construction est entamée et les activités gratuites sont encore une fois nombreuses à Salaberry-de-Valleyfield. Du 28 juillet au 2 août, les Campivallensiens et les autres citoyens du Suroît sont ainsi invités dans les parcs de la Ville pour profiter de la programmation proposée.

Les mardis en musique sont encore et toujours de la partie. Cette semaine, c'est le groupe Elton Songs qui assurera le tout en rendant hommage à, vous l'aurez deviné, Elton John. Le spectacle sera présenté au parc Delpha-Sauvé à compter de 17 h.

Ce mercredi 29 juillet, le quartier Saint-Timothée reçoit sa propre soirée de quartier sous le thème de l'Europe. Les festivités auront lieu au parc Raoul-Leduc vers 19 h.

C'est à partir de jeudi que les jeunes Campivallensiens auront à prendre une décision. Ils auront le choix de prendre part au cours de danse en ligne au parc régional des Îles-de-Saint-Timothée, de 18 h 30 à 19 h 30, ou de participer à la soirée art urbain à la maison de la jeunesse 12-17. 

Les amateurs de cirque pourront assister au spectacle de la troupe Kikasse au parc Salaberry le vendredi 31 juillet de 18 h à 22 h. Acrobaties et jonglerie seront au rendez-vous.

Ceux qui auraient manqué le cours de danse en ligne mercredi pourront se reprendre en participant à la soirée country des Samedis dansants avec l'école Star Dance. Cette activité aura aussi lieu au parc Salaberry.

Finalement, deux activités sont prévues le dimanche 2 aout au parc régional des Îles-de-Saint-Timothée. De 13 h à 16 h, il y a la Fête-mousse et, de 14 h à 16 h, l'heure du conte animée par Benoit Loyer.

Toutes les activités mentionnées ici sont gratuites et ouvertes à tous.

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