Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Soirée gourmande et cours de danse en ligne

Les jeudis sont fait pour s'amuser à Salaberry-de-Valleyfield

durée 06h00
23 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le parc Salaberry accueillera une nouvelle édition des Jeudis gourmands le jeudi 23 juillet, de 17 h à 21 h, à Salaberry-de-Valleyfield. Pour l'occasion, le groupe All 4 Blues Band offrira une prestation mettant à l'honneur les grands classiques du blues, avec des pièces d'artistes tels que B.B. King, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore et Robben Ford.

Les visiteurs pourront également profiter d'une offre alimentaire sur place, alors que la cantine du Gros plein de soupe sera ouverte dès 17 h. Une terrasse aménagée sera accessible afin de permettre au public de profiter de la musique dans une ambiance conviviale.

En cas de pluie, l'activité sera déplacée à l'édifice Gaétan-Rousse, situé au 110, rue Mathias.

Rappelons également que quatre cours de danse en ligne animés par l’école de danse Star Dance seront donnés au Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée les jeudis 23 juillet, 30 juillet, 6 et 13 août. C'est l'occasion d'apprendre des chorégraphies rythmées en groupe.

L’activité se déroule sous l’abri permanent, de 18 h 30 à 19 h 30.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Amende de 1 543 $ pour un conducteur de la région

Publié hier à 15h00

Amende de 1 543 $ pour un conducteur de la région

Le 1er août dernier, les patrouilleurs du poste de la MRC de Beauharnois-Salaberry ont intercepté un grand excès de vitesse sur l’autoroute 530 ouest à Salaberry de Valleyfield.  En opération cinémomètre en fin d’après-midi, les patrouilleurs ont intercepté un homme de la région circulant à une vitesse de 175 km/h dans une zone où la limite maximale ...

LIRE LA SUITE
Faire le plein de découvertes artistiques à Salaberry-de-Valleyfield

Publié le 30 juillet 2026

Faire le plein de découvertes artistiques à Salaberry-de-Valleyfield

Les campivallensiens et les autres citoyens de la région sont conviés à Salaberry-de-Valleyfield les 8 et 9 aout pour profiter de la 22e édition du Festival des Arts qui aura lieu au parc Delpha-Sauvé. En plus des œuvres qui seront exposées, le Festival propose une programmation d'activités gratuites qui plaira à tous. Tout au long de la fin de ...

LIRE LA SUITE
Enfourcher son vélo pour combattre la sclérose en plaques

Publié le 28 juillet 2026

Enfourcher son vélo pour combattre la sclérose en plaques

Les 22 et 23 août prochains, des centaines de cyclistes se donneront rendez-vous à Salaberry-de-Valleyfield à l’occasion de la 37ᵉ édition du Vélo SP Croix Bleue Medavie. L’événement sportif invite la population à pédaler à travers la ville afin de soutenir les personnes affectées par la sclérose en plaques (SP). Vélo SP, c'est bien plus qu'une ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge