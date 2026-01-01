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Au menu: spectacle de musique, danse en ligne et fête des ados

À faire cette semaine à Salaberry-de-Valleyfield

durée 06h00
21 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Les vacances sont officiellement lancées, mais pas de répit pour la programmation estivale de Salaberry-de-Valleyfield. Au contraire, la Ville propose une série d'activités gratuites du 21 au 26 juillet.  Les festivités s'amorceront dès 19 h mardi avec un spectacle de France D'Amour présenté dans le cadre des Mardis en musique au parc Delpha-Sauvé.

Mercredi, c'est au tour du parc des Orchidées d'accueillir des festivités. Les gens du secteur sont conviés à une soirée de quartier de 17 h à 22 h sous le thème de l'Amérique latine. Jeudi, les citoyens auront le choix entre un cours de danse en ligne au parc régional des Îles-de-Saint-Timothée, de 18 h 30 à 19 h 30, ou les Jeudis Gourmands au parc Salaberry.

Le groupe All 4 Blues Band y offrira d'ailleurs une prestation musicale de 17 h à 21 h.

Vendredi, la Maison de la jeunesse 12-17 tiendra sa traditionnelle Fête des ados à compter de 14 h. Samedi, un concert aquatique mettant en vedette Blesse sera présenté de 16 h à 20 h au pont Jean-De-La-Lande.

Enfin, la semaine se conclura dimanche avec un spectacle du Duo Blue Moon, de 19 h à 21 h, au parc régional des Îles-de-Saint-Timothée. Toutes les activités sont offertes gratuitement.

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