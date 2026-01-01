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Séances de formation gratuites pour les résidents

C'est le moment d'essayer le pickleball à Salaberry-de-Valleyfield

durée 08h00
20 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Jusqu'à la fin du mois d'août, le club de pickleball du Sud-Ouest offre gratuitement des cours de perfectionnement et d'initiation au pickleball, un sport qui gagne sans cesse en popularité.

Les Campivallensiens désirant découvrir la discipline et parfaire leurs acquis n'ont qu'à s'enregistrer sur le site web du club, dans la section formation. Il suffit de remplir un cours formulaire d'adhésion pour la catégorie débutant ou intermédiaire.

Il s'agit d'une belle façon de se remettre à bouger en s'initiant à un nouveau jeu et en faisant la rencontre d'autres adeptes. C'est aux terrains de pickleball situés dans la cour de l'école Edgar-Hébert que tout se déroule tous les samedis de 9 h à 11 h.

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