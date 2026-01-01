La Ville abaisse la vitesse à 40 km/h sur l’ensemble du territoire

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield poursuit ses actions visant à favoriser un meilleur partage de la route en annonçant l'implantation d'une limite de vitesse de 40 km/h sur l'ensemble de son territoire. Adoptée lors de la dernière séance du conseil municipal, cette mesure s'inscrit dans une volonté de rendre les quartiers plus sécuritaires pour tous les usagers de la route.

Alors que les modes de déplacement évoluent (vélos, vélos électriques, trottinettes électriques, aides à la mobilité et autres moyens de transport actif) et que des enjeux de vitesse sont fréquemment détectés dans différents secteurs, il devenait essentiel pour la Ville de poser un geste concret afin d'assurer une cohabitation harmonieuse et sécuritaire sur son territoire. « La sécurité de nos citoyens est au cœur de nos décisions. Nos rues sont aujourd'hui utilisées par une diversité grandissante d'usagers et il est de notre responsabilité d'adapter notre environnement à cette nouvelle réalité. Cette réduction de la vitesse contribuera ainsi à favoriser un milieu de vie plus sécuritaire pour l'ensemble des résidents », souligne le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux.

Implantation progressive

Le déploiement de la nouvelle signalisation se fera progressivement au cours des prochains mois. D'ici l'automne, les panneaux actuels indiquant une limite de 50 km/h seront retirés et remplacés par une signalisation indiquant la nouvelle limite de 40 km/h. À noter que les secteurs présentement limités à 30 km/h le demeureront (zones scolaires et zones limitrophes aux parcs municipaux).

Une démarche amorcée il y a deux ans

Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une démarche entreprise en 2024. La Ville avait alors lancé un projet pilote visant à abaisser la limite de vitesse à 40 km/h dans les secteurs Nitro et Saint-Timothée. Devant les résultats observés, l’administration avait étendu la mesure au quartier Grande-Île en 2025. Fort de cette expérience, le conseil municipal a choisi d'aller de l'avant avec une implantation à l'échelle du territoire afin d'uniformiser la vitesse dans l'ensemble des quartiers résidentiels.

Quelques zones d’exception

Le parc industriel et portuaire Perron demeure le seul endroit sur le territoire de Salaberry-de-Valleyfield où la limite de vitesse de 50 km/h sera conservée, de même que tout le secteur situé au sud-est de l’autoroute 530 (rang Sainte-Marie Ouest, boulevard Gérard-Cadieux, Boulevard PIE-XII et boulevard des Érables). À noter que les routes sous la responsabilité du MTQ demeurent également à leur vitesse actuelle.

La Ville remercie les citoyens de leur collaboration durant cette période de transition et rappelle que le respect des limites de vitesse demeure l'un des moyens les plus efficaces de prévenir les collisions et de protéger les usagers les plus vulnérables.