Soirée gourmande et cours de danse en ligne
Les jeudis sont fait pour s'amuser à Salaberry-de-Valleyfield
Le parc Salaberry accueillera une nouvelle édition des Jeudis gourmands le jeudi 23 juillet, de 17 h à 21 h, à Salaberry-de-Valleyfield. Pour l'occasion, le groupe All 4 Blues Band offrira une prestation mettant à l'honneur les grands classiques du blues, avec des pièces d'artistes tels que B.B. King, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore et Robben Ford.
Les visiteurs pourront également profiter d'une offre alimentaire sur place, alors que la cantine du Gros plein de soupe sera ouverte dès 17 h. Une terrasse aménagée sera accessible afin de permettre au public de profiter de la musique dans une ambiance conviviale.
En cas de pluie, l'activité sera déplacée à l'édifice Gaétan-Rousse, situé au 110, rue Mathias.
Rappelons également que quatre cours de danse en ligne animés par l’école de danse Star Dance seront donnés au Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée les jeudis 23 juillet, 30 juillet, 6 et 13 août. C'est l'occasion d'apprendre des chorégraphies rythmées en groupe.
L’activité se déroule sous l’abri permanent, de 18 h 30 à 19 h 30.
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