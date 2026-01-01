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MRC Beauharnois-Salaberry

Une initiation aux merveilles de la scène pour les jeunes des camps de jour

durée 13h00
16 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La MRC de Beauharnois-Salaberry présente la programmation 2026 de Place au spectacle dans les camps de jour. Grâce à un investissement de 24 000 $, issu de l’Entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications, ce projet permettra aux enfants des municipalités rurales et de Beauharnois de vivre une expérience artistique immersive et mémorable au cœur de leur été.

Cette année, la programmation met à l'honneur l’art circassien, succédant ainsi à la danse en 2025 et au théâtre en 2024. Au-delà du simple divertissement, Place au spectacle dans les camps de jour aspire à créer une véritable rencontre entre le jeune public et le spectacle vivant. Chaque représentation sera ainsi suivie d’ateliers de médiation culturelle, offrant aux spectateurs la chance de s’approprier la thématique et de se glisser, à leur tour, dans la peau d’un artiste du cirque.

Des productions captivantes et enrichissantes

En ouvrant les portes de la création artistique aux enfants, la MRC contribue activement à nourrir leur imaginaire, à stimuler leur sensibilité et à élargir leur horizon. Selon leur camp de
jour d&#39;attache, les jeunes auront le bonheur de découvrir cet été l’une de ces deux productions
originales :

- SOS Marcel Express

Une comédie clownesque, physique et résolument participative qui se déploie autour d'une ambulance transformée en scène mobile. Porté par une démarche sociale et inclusive, ce spectacle mise sur le jeu et l'interaction pour encourager la coopération, la rencontre et la redécouverte de soi. Les activités de médiation culturelle, au cœur du projet, proposent des espaces d'expression et de partage accessibles à tous.

-SANTÉ !

Un spectacle dynamique et virtuose combinant haute voltige, acrobaties époustouflantes et humour contagieux, le tout orchestré autour d&#39;un camion de rue unique. De la métamorphose du mobilier en une impressionnante tour d’équilibre de 35 pieds de haut, aux maladresses d’une brigade loufoque (gérant-vendeur, serveur gaffeur, mécanicien...), cette performance rythmée et audacieuse saura faire vibrer les spectateurs de tous âges.

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