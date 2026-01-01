Installation d'une nouvelle signalisation sur l'autoroute 530

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe les automobiliste du secteur que des éléments de signalisation serait installer sur l'autoroute 530 à Salaberry-de-Valleyfield dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 juillet.

Ces travaux génèreront de multiples entraves mineures autant en direction Est qu'en direction Ouest. Il est important de rappeler que les travaux pourrait être déplacé à une date ultérieur en raison des précipitations ou de conditions météorologiques défavorables.

Dans les deux directions, une voie sur deux sera fermée entre 20 h et 6 h. Les automobilistes circulant en direction Ouest et Est, après l'accès au boulevard Pie-XII, doivent s'attendre à devoir ralentir puisque la voie circulable sera plus étroite.

Les gens roulant vers l'Est avant la sortie 5 menant aux routes 201 Nord et 132 Est, devront eux aussi prévoir des délais supplémentaires durant la période mentionné.