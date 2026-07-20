Séances de formation gratuites pour les résidents
C'est le moment d'essayer le pickleball à Salaberry-de-Valleyfield
Jusqu'à la fin du mois d'août, le club de pickleball du Sud-Ouest offre gratuitement des cours de perfectionnement et d'initiation au pickleball, un sport qui gagne sans cesse en popularité.
Les Campivallensiens désirant découvrir la discipline et parfaire leurs acquis n'ont qu'à s'enregistrer sur le site web du club, dans la section formation. Il suffit de remplir un cours formulaire d'adhésion pour la catégorie débutant ou intermédiaire.
Il s'agit d'une belle façon de se remettre à bouger en s'initiant à un nouveau jeu et en faisant la rencontre d'autres adeptes. C'est aux terrains de pickleball situés dans la cour de l'école Edgar-Hébert que tout se déroule tous les samedis de 9 h à 11 h.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une soirée casino-bénéfice de COTON-46 en novembre
Le temps d'une soirée, les tables de jeu s'installeront dans le Suroît pour une bonne cause. COTON-46, l'intersyndicale du Suroît, invite ses membres et la population à prendre part à une soirée casino-bénéfice placée sous le signe du plaisir et de la solidarité. Dans une formule fictive et accessible à tous, les participants pourront ...LIRE LA SUITE
Le Rendez-vous du maire de retour à Salaberry-de-Valleyfield
Le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux, convie les Campivallensiennes et Campivalliens au classique Rendez-vous du maire qui aura lieu le mercredi 23 septembre prochain à l’édifice Gaétan-Rousse à compter de 19 h. Les citoyens et les gens impliqués de la communauté sont donc invités à une soirée de conférence, lors ...LIRE LA SUITE
Une 10e édition pour La Semaine de la biodiversité
Du 19 au 26 septembre prochain, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield soulignera les 10 ans de la Semaine de la biodiversité. Au menu cette année pour célébrer cette édition spéciale : distribution d’arbres, spectacle d’oiseau de proie, conférence et ateliers de sensibilisation en milieux éducatifs. Cette semaine toute spéciale ...LIRE LA SUITE