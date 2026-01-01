Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Festival nautique et plein-air du Canada

Un évènement d'envergure se tiendra en septembre à Salaberry-de-Valleyfield

durée 11h00
14 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Du 23 au 27 septembre 2026, un tout nouveau chapitre de l'histoire du nautisme s'écrira au Québec, mais plus particulièrement à Salaberry-de-Valleyfield. À l'occasion de son 30e anniversaire, Nautisme Québec lance le Festival nautique et plein-air du Canada, un événement d'envergure nationale qui transformera Salaberry-de-Valleyfield en véritable capitale canadienne du nautisme et du plein air. 

Pendant cinq jours, la ville de Salaberry-de-Valleyfield s'animera au rythme des démonstrations sur l'eau, des essais d'embarcations, des découvertes plein air, des conférences, des activités familiales et d'une programmation festive unique. 

Pourquoi Salaberry-de-Valleyfield? 

Pour les visiteurs, ce sera l'occasion unique de découvrir les plus récentes innovations du marché, de rencontrer les plus grands acteurs de l'industrie et de vivre des expériences impossibles à retrouver dans un salon traditionnel. Pour les entreprises, manufacturiers, concessionnaires, marinas et organisations touristiques, ce sera une vitrine exceptionnelle permettant de présenter leurs produits dans leur environnement naturel et de créer des occasions d'affaires concrètes.

Grâce au soutien infaillible d'Aviva, partenaire officiel de Nautisme Québec, cette première édition marque le début d'une nouvelle ère pour le nautisme et le plein-air au Canada. Tout comme Nautisme Québec, Aviva, partage la volonté de rendre le nautisme plus accessible, de favoriser les expériences sur l'eau et de contribuer au développement durable d'une industrie en pleine croissance.

Le compte à rebours est officiellement lancé!

Du 23 au 27 septembre, tous les regards seront tournés vers Salaberry-de-Valleyfield. Que vous soyez amateur de navigation, passionné de plein air, exposant ou simplement en quête d'une expérience unique, ce sera l'événement à ne pas manquer en 2026, précise Nautisme Québec. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Amende de 1 543 $ pour un conducteur de la région

Publié hier à 15h00

Amende de 1 543 $ pour un conducteur de la région

Le 1er août dernier, les patrouilleurs du poste de la MRC de Beauharnois-Salaberry ont intercepté un grand excès de vitesse sur l’autoroute 530 ouest à Salaberry de Valleyfield.  En opération cinémomètre en fin d’après-midi, les patrouilleurs ont intercepté un homme de la région circulant à une vitesse de 175 km/h dans une zone où la limite maximale ...

LIRE LA SUITE
Faire le plein de découvertes artistiques à Salaberry-de-Valleyfield

Publié le 30 juillet 2026

Faire le plein de découvertes artistiques à Salaberry-de-Valleyfield

Les campivallensiens et les autres citoyens de la région sont conviés à Salaberry-de-Valleyfield les 8 et 9 aout pour profiter de la 22e édition du Festival des Arts qui aura lieu au parc Delpha-Sauvé. En plus des œuvres qui seront exposées, le Festival propose une programmation d'activités gratuites qui plaira à tous. Tout au long de la fin de ...

LIRE LA SUITE
Enfourcher son vélo pour combattre la sclérose en plaques

Publié le 28 juillet 2026

Enfourcher son vélo pour combattre la sclérose en plaques

Les 22 et 23 août prochains, des centaines de cyclistes se donneront rendez-vous à Salaberry-de-Valleyfield à l’occasion de la 37ᵉ édition du Vélo SP Croix Bleue Medavie. L’événement sportif invite la population à pédaler à travers la ville afin de soutenir les personnes affectées par la sclérose en plaques (SP). Vélo SP, c'est bien plus qu'une ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge