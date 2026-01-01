Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Programmation estivale gratuite

À faire cette semaine à Salaberry-de-Valleyfield

durée 06h00
14 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Salaberry-de-Valleyfield propose une semaine bien remplie dans le cadre de sa programmation estivale gratuite. Dès mardi 14 juillet, le parc Delpha-Sauvé accueille les Mardis en musique avec d'abord CCR Reborn. L'hommage au légendaire groupe Creedence Clearwater Revival sera donc présenter à compter de 19 h.

Le mercredi 15 juillet, le parc Morin du quartier Champlain s'anime pour une soirée de quartier aux couleurs des Caraïbes, de 17 h à 22 h. Jeudi 16 juillet, Josh Adams monte sur scène à la Promenade du Marché dès 20 h.

La fin de semaine s'annonce tout aussi chargée. Vendredi soir, le parc Salaberry accueille un spectacle de lutte NOW de 20 h à 22 h. Samedi 18 juillet, la bibliothèque Armand-Frappier propose une heure du conte intitulée Recette de gaspillage pour les 6 à 12 ans, dès 13 h 30, avant qu'une soirée folklore vienne clore la journée au parc Salaberry de 20 h à 22 h.

Dimanche 19 juillet, le parc régional des Îles-de-Saint-Timothée sera le théâtre de deux activités simultanées : des jeux d'adresse et de sport électronique de 13 h à 16 h, ainsi qu'un spectacle Piano-forêt de 14 h à 16 h.

Toutes les activités sont gratuites. La programmation estivale complète est disponible sur le site de la Ville.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Amende de 1 543 $ pour un conducteur de la région

Publié hier à 15h00

Amende de 1 543 $ pour un conducteur de la région

Le 1er août dernier, les patrouilleurs du poste de la MRC de Beauharnois-Salaberry ont intercepté un grand excès de vitesse sur l’autoroute 530 ouest à Salaberry de Valleyfield.  En opération cinémomètre en fin d’après-midi, les patrouilleurs ont intercepté un homme de la région circulant à une vitesse de 175 km/h dans une zone où la limite maximale ...

LIRE LA SUITE
Faire le plein de découvertes artistiques à Salaberry-de-Valleyfield

Publié le 30 juillet 2026

Faire le plein de découvertes artistiques à Salaberry-de-Valleyfield

Les campivallensiens et les autres citoyens de la région sont conviés à Salaberry-de-Valleyfield les 8 et 9 aout pour profiter de la 22e édition du Festival des Arts qui aura lieu au parc Delpha-Sauvé. En plus des œuvres qui seront exposées, le Festival propose une programmation d'activités gratuites qui plaira à tous. Tout au long de la fin de ...

LIRE LA SUITE
Enfourcher son vélo pour combattre la sclérose en plaques

Publié le 28 juillet 2026

Enfourcher son vélo pour combattre la sclérose en plaques

Les 22 et 23 août prochains, des centaines de cyclistes se donneront rendez-vous à Salaberry-de-Valleyfield à l’occasion de la 37ᵉ édition du Vélo SP Croix Bleue Medavie. L’événement sportif invite la population à pédaler à travers la ville afin de soutenir les personnes affectées par la sclérose en plaques (SP). Vélo SP, c'est bien plus qu'une ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge