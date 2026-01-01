À faire cette semaine à Salaberry-de-Valleyfield

Salaberry-de-Valleyfield propose une semaine bien remplie dans le cadre de sa programmation estivale gratuite. Dès mardi 14 juillet, le parc Delpha-Sauvé accueille les Mardis en musique avec d'abord CCR Reborn. L'hommage au légendaire groupe Creedence Clearwater Revival sera donc présenter à compter de 19 h.

Le mercredi 15 juillet, le parc Morin du quartier Champlain s'anime pour une soirée de quartier aux couleurs des Caraïbes, de 17 h à 22 h. Jeudi 16 juillet, Josh Adams monte sur scène à la Promenade du Marché dès 20 h.

La fin de semaine s'annonce tout aussi chargée. Vendredi soir, le parc Salaberry accueille un spectacle de lutte NOW de 20 h à 22 h. Samedi 18 juillet, la bibliothèque Armand-Frappier propose une heure du conte intitulée Recette de gaspillage pour les 6 à 12 ans, dès 13 h 30, avant qu'une soirée folklore vienne clore la journée au parc Salaberry de 20 h à 22 h.

Dimanche 19 juillet, le parc régional des Îles-de-Saint-Timothée sera le théâtre de deux activités simultanées : des jeux d'adresse et de sport électronique de 13 h à 16 h, ainsi qu'un spectacle Piano-forêt de 14 h à 16 h.

Toutes les activités sont gratuites. La programmation estivale complète est disponible sur le site de la Ville.