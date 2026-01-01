Une nouvelle école verra le jour à Salaberry-de-Valleyfield

Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands a annoncé le lundi 13 juillet 2026 le début d'un important chantier à Salaberry-de-Valleyfield. La construction d'une nouvelle école primaire est donc prévue dans le secteur La Baie, sur le terrain de l’école Frédéric-Girard.

Ce projet, rendu possible grâce à un investissement du ministère de l’Éducation, vise à desservir les familles du secteur et à répondre à la hausse démographique dans le secteur La Baie et dans l’ensemble de la ville de Salaberry-de-Valleyfield.

L’avancement du chantier sera assuré par Construction Alain Morin, un entrepreneur général bien établi dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Tout récemment, une pelletée de terre symbolique a d’ailleurs permis d’officialiser le début des travaux. L’événement a réuni le député de Beauharnois, Claude Reid, la directrice générale du CSSVT, Suzie Vranderick, des représentants du CSSVT, l’entrepreneur de chantier et les firmes professionnelles qui collaborent au projet.

Construire l’avenir

L’école primaire pourra accueillir plus de 400 élèves et se composera de 17 classes, dont deux pour les groupes en adaptation scolaire. L’établissement comptera également un gymnase double, une salle polyvalente avec une cuisine pédagogique, un carrefour d’apprentissage, une classe d’arts et des bureaux pour le personnel professionnel et administratif.

« C’est pour nos enfants et leur famille que nous construisons cette nouvelle école : un milieu moderne et inspirant, pensé pour apprendre, grandir et s’épanouir. Avec des classes spacieuses, une abondante lumière naturelle et des matériaux chaleureux comme le bois et l’aluminium, cet endroit deviendra un véritable milieu de vie pour nos jeunes. Merci à tous les partenaires qui contribuent à concrétiser ce beau projet. « C'est une belle avancée pour toute notre communauté », a exprimé Claude Reid.

Pour sa part, Suzie Vranderick, directrice générale du CSSVT, estime que le projet met en place des solutions concrètes et durables qui répondent aux besoins d’aujourd’hui tout en préparant l’avenir : « La hausse de notre clientèle dans nos milieux est le reflet d’une région dynamique et en pleine expansion, et nous sommes vraiment très fiers de voir ce projet prendre forme ici, chez nous [… Ces nouveaux espaces renforceront la capacité de nos écoles à se développer et à soutenir la réussite des élèves. »

Selon l’échéancier prévu, l’école devrait ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 2028-2029.