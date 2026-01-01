Retour sur la 86e édition des Régates de Valleyfield

Même après la 86ᵉ édition, les Régates de Valleyfield continuent de fracasser des records. Le samedi 11 juillet, c’est un nombre record de courses qui se sont élancées du départ pour la journée, soit 28. C’est un bilan plus que positif de l’édition 2026 que dresse Didier Bernard-Séguin, président du conseil d’administration des Régates de Valleyfield.

« C’est exceptionnel, car nous pouvons compter sur l’aide de 300 bénévoles pour assurer le bon fonctionnement de cette 86e édition. Nous sommes très contents, la météo a vraiment été de notre côté cette année en nous permettant d’avoir trois belles journées consécutives. Nous avons eu droit à des courses exceptionnelles, sans parler des finales qui s’annoncent tout aussi relevées. La programmation était costaude cette année avec la présentation de 28 courses par jour, le vendredi, le samedi et le dimanche, ce qui constituait un record pour la journée du samedi. Les spectateurs n’avaient pas le temps d’aller aux toilettes ou aux concessions entre 10 h et 17 h », indiquait-il au micro avant le début des finales de fin de journée.

Selon lui, les fidèles des Régates de Valleyfield étaient heureux de retrouver Eric Lapointe. « Il était très attendu. Sa dernière présence remontait à avant le COVID-19, soit vers 2018-2019. Les gens l’attendaient, mais lui aussi était très content de revenir ici. Il a livré tout un show. Il faut aussi souligner le feu d’artifice qui a été splendide. »

Il est aussi revenu sur le nouveau système de pointage qui pousse plus de pilotes, notamment de la classe Hydro 350, vers les demi-finales. « Presque personne n’est assuré d’une place en finale, à part, dans ce cas-ci, Nicolas Rousse. Ça resserre la compétition. »

Un jeune champion

La journée de dimanche a permis le couronnement de sept champions parmi les pilotes d’hydroplane. Ces derniers ont remporté les honneurs dans leurs catégories respectives et accédé à la plus haute marche du podium sous les applaudissements bien sentis de la foule.

Le premier champion, et non le moindre, a le métier qui lui coule dans les veines, car il est le fils de Dominic Maisonneuve, lui-même pilote dans la catégorie Pro Hydro. Il s’agit d’Olivier Maisonneuve, 14 ans, qui a remporté les honneurs dans la catégorie Novice à bord de l’embarcation 109 surnommée L’Ange d’attaque.

« Je suis bien content. Ça représente beaucoup de travail. Merci à ma famille pour l’aide apportée. J’ai vraiment connu un excellent départ à la course de finale et le départ, c’est 50% de la course. C’était définitivement ma meilleure course depuis très longtemps », réagissait le principal intéressé devant une foule enthousiaste.

Son père, à ses côtés pour célébrer la victoire, a indiqué être très fier de sa progéniture. « Tout le monde veut être champion à Salaberry-de-Valleyfield et de le faire à 14 ans, c’est wow. On est réellement fiers de lui », précisait le paternel.

Voici les autres gagnants des finales du jour :

- Jersey Speed Skiff (JSS) – Jimmie Stewart;

- Formule R: Francis Sauvé;

- Formule F: Eddie Kanfoush;

- Hydro 350 : Nicolas Rousse;

- Pro Hydro : Guillaume Charette;

- Grand Prix : Andrew Tate;