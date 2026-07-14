Festival nautique et plein-air du Canada
Un évènement d'envergure se tiendra en septembre à Salaberry-de-Valleyfield
Du 23 au 27 septembre 2026, un tout nouveau chapitre de l'histoire du nautisme s'écrira au Québec, mais plus particulièrement à Salaberry-de-Valleyfield. À l'occasion de son 30e anniversaire, Nautisme Québec lance le Festival nautique et plein-air du Canada, un événement d'envergure nationale qui transformera Salaberry-de-Valleyfield en véritable capitale canadienne du nautisme et du plein air.
Pendant cinq jours, la ville de Salaberry-de-Valleyfield s'animera au rythme des démonstrations sur l'eau, des essais d'embarcations, des découvertes plein air, des conférences, des activités familiales et d'une programmation festive unique.
Pourquoi Salaberry-de-Valleyfield?
Pour les visiteurs, ce sera l'occasion unique de découvrir les plus récentes innovations du marché, de rencontrer les plus grands acteurs de l'industrie et de vivre des expériences impossibles à retrouver dans un salon traditionnel. Pour les entreprises, manufacturiers, concessionnaires, marinas et organisations touristiques, ce sera une vitrine exceptionnelle permettant de présenter leurs produits dans leur environnement naturel et de créer des occasions d'affaires concrètes.
Grâce au soutien infaillible d'Aviva, partenaire officiel de Nautisme Québec, cette première édition marque le début d'une nouvelle ère pour le nautisme et le plein-air au Canada. Tout comme Nautisme Québec, Aviva, partage la volonté de rendre le nautisme plus accessible, de favoriser les expériences sur l'eau et de contribuer au développement durable d'une industrie en pleine croissance.
Le compte à rebours est officiellement lancé!
Du 23 au 27 septembre, tous les regards seront tournés vers Salaberry-de-Valleyfield. Que vous soyez amateur de navigation, passionné de plein air, exposant ou simplement en quête d'une expérience unique, ce sera l'événement à ne pas manquer en 2026, précise Nautisme Québec.
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