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Dimanche 12 juillet

Régates de Valleyfield: sept finales au programme

durée 08h00
12 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Les amateurs de courses d’hydroplane le savent: le dimanche, troisième et dernière journée d’action aux Régates de Valleyfield, est toujours la plus spectaculaire. En effet, sept finales sont prévues en fin de journée, dont dans la très attendue catégorie Grand Prix. 

La journée débutera sous le coup de 9 h avec la finale de la catégorie Novice Q-4-A-Q-4-B. Par la suite, les pilotes de la Formule R Q-5-A, puis de la Formule R Q-5-B seront attendus sur la ligne de départ. 

Une fois de retour aux puits, c’est les embarcations Hydro 350 qui tenteront de se démarquer dans leurs courses respectives, soit Q-3-A, Q-3-B, Q-3-C et Q-3-D. Les Grand Prix Q-3-A, Q-3-B et Q-3-C seront en action une première fois dimanche, avant de se retirer pour laisser place aux bateaux de la classe Formule F pour les courses 10 et 11 du Q-3-A et Q-3-B. 

Les amateurs pourront ensuite voir les pilotes de la classe JSS Q-4-A, ProHydro Q-5-A, Vintages, Formule R F-CONS1, Hydro 350 SF-A, Hydro SF-B et Grand Prix F-Cons 1 en action sur le circuit. Avant de terminer la journée avec les finales, les amateurs pourront revoir une dernière fois les embarcations Vintages sur l’eau.

Pour les finales, l’ordre prévu est le suivant: JSS, Formule R, Formule F, Hydro 350, ProHydro et Grand Prix. 

 

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