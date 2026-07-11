Régates de Valleyfield
Courses, séances de signature et feu d'artifice pour finir la journée
L’action et les moteurs continuent de se faire entendre au parc Delpha-Sauvé de Salaberry-de-Valleyfield le samedi 11 juillet en ce deuxième jour de courses d’hydroplanes. Comme la veille, le premier départ aura lieu sous le coup de 9 h.
C’est la classe Novice Q2A-Q2B et Q3A-Q3B qui s’élancera sur le circuit en premier.
Voici l’ordre des courses qui suivront:
Formule R Q-3-A;
Formule R Q-3- B;
Formule F Q-1-A;
Formule F Q-1-B;
Hydro 350 Q-1-A;
Hydro 350 Q-1-B;
Hydro 350 Q-1-C;
Hydro 350 Q-1-D;
ProHydro Q-3-A;
JSS Q-2-A;
Grand Prix Q-1-A;
Grand Prix Q-1-B;
Grand Prix Q-1-C;
Vintages
Formule R Q-4-A;
Formule R Q-4-B
Formule F Q-2-A;
Formule F Q-2-B;
Hydro 350 Q-2-A;
Hydro 350 Q-2-B;
Hydro 350 Q-2-C;
Hydro 350 Q-2-D;
Vintages;
ProHydro Q-4-A;
JSS H Q-3-A;
Grand Prix Q-2-A;
Grand Prix Q-2-B;
Grand Prix Q-2-C;
Des séances de signatures sont prévues au cours de la journée. Pendant les courses de la classes Formule F et Hydro 350, les pilotes des classes JSS et V rencontreront les intéressés.
Pendant les deux derniers départs de la classe 350 en matinée, les pilotes des classes R et F feront de même. Durant les courses de la Formule R, les amateurs auront rendez-vous avec les pilotes de la classe Grand Prix et Novice.
En soirée, la fête se poursuivra à 19 h 30 avec DJ Kingdom. À 20 h, le groupe Fuso montera sur scène jusqu’à 21 h 30 avant de céder à nouveau les planches à DG Kingdom. À 22 h, le ciel s’illuminera grâce au traditionnel feu d’artifice dont les couleurs s’estomperont pour faire place à Roxane Bruneau et son band à 22 h 15. À 23 h 30, DJ Kingdom sera de retour pour clôturer la soirée des couche-tard.
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