À Salaberry-de-Valleyfield
Une somme de 282 719 $ pour bonifier trois cours d'écoles primaires
Afin d'offrir aux élèves des milieux favorisant le jeu, l'activité physique et les apprentissages, le député de Beauharnois, Claude Reid, confirme, au nom de la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, une contribution financière totale de 282 719 $ pour la réalisation de 3 projets d'amélioration de cours d'école dans la circonscription.
Les projets retenus comprennent notamment l'installation de modules de jeu, de mobilier urbain, d'espaces de végétalisation, d'équipements sportifs, d'aires de détente, de parcours psychomoteurs et de classes extérieures, afin de favoriser le développement et le bien-être des jeunes.
« En offrir à nos jeunes des espaces extérieurs de qualité, on investit directement dans leur bien-être et leur réussite. Je suis fier que notre gouvernement consacre des sommes aux centres de service scolaires pour des projets d'amélioration de cours d'école dans la circonscription de Beauharnois, mais également partout en Montérégie. Ces investissements vont permettre à de nombreux élèves de profiter d'environnements encore plus dynamiques, plus sécuritaires et adaptés à leur quotidien », précise Claude Reid, député de Beauharnois.
Les projets seront réalisés dans les cours des écoles suivantes : Marie-Rose, Dominique-Savio
et Edgar-Hébert.
« Tous les jeunes ont besoin de bouger, de jouer et de dépenser leur énergie chaque jour. Une
cour d’école bien aménagée leur donnera encore plus d’occasions de le faire. Ces moments qui
font place à l’activité physique sont incontournables pour favoriser leur concentration en classe
et leur réussite scolaire », ajoute Sonia LeBel, ministre de l’Éducation.
Cette annonce s'inscrit dans un investissement gouvernemental totalisant 4 442 473 $, qui permettra de concrétiser 49 projets partout en Montérégie. Ces aménagements contribueront à créer des environnements extérieurs plus accueillants, sécuritaires et stimulants pour les élèves de la région.
En Montérégie, 49 projets d'amélioration de cours d'école bénéficieront d'un investissement total de 4 442 473 $. La mesure Amélioration des cours d’école du Plan québécois des infrastructures appuie financièrement les centres de services scolaires et les commissions scolaires dans le cadre de projets d’amélioration de cours d’école et vise à stimuler et à rendre plus sécuritaire la
pratique d’activités physiques chez les jeunes. Elle fait partie des règles budgétaires pour les
investissements des centres de services scolaires et des commissions scolaires anglophones. Rappelons que plus de 29 millions de dollars ont déjà été annoncés en novembre 2024, afin
de réaliser 310 projets d’amélioration de cours d’école à travers le Québec.
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