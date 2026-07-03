Salaberry-de-Valleyfield passe en mode Régates!

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield invite ses citoyens à participer en grand nombre à la première fin de semaine des Régates de Valleyfield, alors que l’accès au site est gratuit les 3 et 4 juillet! Traditionnel souper spaghetti-bénéfice et soirées-spectacles sont au programme, en plus de la Grande vente trottoir qui se déroule en plein cœur du centre-ville.

Pour permettre les opérations de la billetterie, une fermeture partielle de la rue Victoria sera en vigueur entre les rues de la Fabrique et Bergevin, soit tout juste avant l'accès au pont pivotant menant au parc Delpha-Sauvé. Les automobilistes devront donc emprunter un court détour en suivant la signalisation en place, du 3 juillet à 17 h au 5 juillet à 6 h, ainsi que du 9 juillet à 17 h au 10 juillet à 6 h.

À compter du 10 juillet, pour les journées de courses d'hydroplanes, des fermetures de rues additionnelles sont prévues. La rue Victoria sera entièrement fermée à la circulation entre les rues Quevillon et Jacques-Cartier, et ce, du 10 au 12 juillet. Une partie du boulevard du Havre, la rue Nicholson (entre Victoria et Sainte-Cécile) ainsi que la rue du Marché (entre Saint-Thomas et Nicholson) seront également fermées.

Stationnement au centre-ville – tolérance au-delà des limites permises

Pour accommoder visiteurs et citoyens, rappelons que la Ville autorise pendant les Régates de Valleyfield le stationnement au centre-ville au-delà des limites de temps habituellement permises. Cette autorisation est valide les vendredis et samedis 3 et 4 juillet et du jeudi 9 juillet 7 h au lundi 13 juillet 17 h pour les rues Sainte-Cécile (entre Académie et St-Thomas), Sainte-Hélène (entre Jacques-Cartier et Nicholson) et du Marché (entre St-Thomas et chemin Larocque). Aucune tolérance en revanche pour les stationnements interdits devant les bornes-fontaines ou encore au coin des rues.

Embarquez dans la navette

La Société de transport de Salaberry-de-Valleyfield offre un service gratuit de navette, en collaboration avec les Régates de Valleyfield, pour faciliter la circulation automobile du 9 au 12 juillet. Détails et horaire : regatesvalleyfield.com/navette-stationnement

Fermeture du complexe aquatique

Le complexe aquatique du parc Delpha-Sauvé sera fermé du jeudi 10 juillet 19 h au dimanche 13 juillet. Tous les jeux d’eau de la ville demeurent accessibles de même que la plage du Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée.

Parc Marcil

Afin de permettre l'aménagement et la gestion du camping temporaire des Régates, des restrictions d'accès seront mises en place au parc Marcil à compter du mercredi 8 juillet à 6 h. Le parc sera progressivement fermé au public et la descente à bateau deviendra inaccessible. L'ensemble du site demeurera fermé jusqu'au lundi 13 juillet à 8 h.

Les rues festives

Du vendredi 10 juillet au dimanche 12 juillet, la frénésie des Régates se fera sentir sur les rues Victoria, Nicholson et du Marché! Différentes zones d’animation permettront de profiter gratuitement de l’ambiance festive des Régates de Valleyfield : structures gonflables, zone ludique, aire de restauration, maquillage pour enfant et encore plus d’activités seront en place pour dynamiser ces rues!