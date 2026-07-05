Ruralité, portraits et passions
Le Parc régional de Beauharnois-Salaberry hôte d'une expo photos
C’était le jeudi 2 juillet que la MRC de Beauharnois-Salaberry inaugurait le tout nouveau projet d’exposition Ruralité, portraits et passions. Portée par l’artiste campivalensienne Dominique Letarte, cette œuvre collective, combinant photographie et poésie, met en lumière la richesse du monde agricole d'ici à travers une exposition en plein air installée dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry.
Une belle occasion pour venir découvrir ces trésors à vélo! Tous sont invités à admirer ces œuvres captivantes, reflets d'un mouvement continu où se marient parfaitement travail et passion.
« En unissant le talent de nos artistes locaux à la passion de nos producteurs agricoles, cette
exposition renforce non seulement notre sentiment d'appartenance, mais elle fait vibrer l'identité même de notre territoire au cœur de notre magnifique Parc régional », a déclaré monsieur Miguel Lemieux, préfet de la MRC de Beauharnois-Salaberry et maire de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield.
Quand l'art rencontre le monde agricole
Ce projet unique est né de la rencontre de six photographes du Collectif FOTO du vieux canal,
de sept autrices du collectif Les Éphémères et de six producteurs agricoles répartis à travers
les municipalités de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Ensemble, ils ont capturé le quotidien
du milieu rural, transformant le travail de la terre en œuvres d'art visuelles et poétiques.
L'exposition se déploie sous la forme de 20 panneaux, alliant montages photographiques aux
compositions saisissantes — à la fois célestes et rustiques — et textes poétiques. C'est une
invitation à poser un regard préservateur sur notre nature et à honorer la fierté de ces humains qui exercent des métiers précieux.
L’exposition est présentée sur trois sites du Parc régional de Beauharnois-Salaberry :
– La Halte de l’Oie des neiges, à Saint-Étienne-de-Beauharnois ;
– Entre la Halte du Canal et la Halte des Plaisanciers, à Saint-Stanislas-de-Kostka ;
– Entre le Parc de la Barrière et la Halte des Tisserands, à Salaberry-de-Valleyfield.
« En parcourant leurs sentiers préférés, les citoyens pourront admirer cette magnifique exposition. Celle-ci enrichit l’expérience offerte au Parc régional en le transformant en un lieu vivant de découverte et de rencontre. Elle souligne aussi le rôle essentiel de l’art pour enrichir
notre quotidien et renforcer le lien entre la communauté et son territoire », s’est réjoui Jean- François Gendron, maire de Saint-Stanislas-de-Kostka et membre du Conseil de la culture de
la MRC de Beauharnois-Salaberry.
Une collaboration régionale d'envergure
Le projet a pu compter sur la généreuse participation de fermes emblématiques de la région: Aline et l’Aube de Saint-Étienne-de-Beauharnois, Ferme Hubert Sauvé de Salaberry-de- Valleyfield, Les Fermes Perras de Saint-Stanislas-de-Kostka, Ferme Umami de Sainte- Martine, Petits fruits St-Louis de Saint-Louis-de-Gonzague, et le Vignoble Cortellino de Saint-
Urbain-Premier. Derrière l'objectif, le talent des photographes partenaires, issus du collectif FOTO du vieux canal, a su immortaliser l'éphémère : Bertrand Brisson, Claude Genest, Francine Laplante, Dominique Letarte, Claude Mercier et Roger Nicol. De plus, les poétiques autrices du collectif Les Éphémères ont su mettre en mots la beauté des paysages : Clodeth Côté, Sylvie McSween, Sylvie Lauzon, Michelle Gagnon, Patricia Vincter, Micheline Comteet Marie-Berthe Gendron.
Finalement, ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et
de la MRC de Beauharnois-Salaberry, dans le cadre de l’Entente de développement culturel –
Aide aux initiatives de partenariat.
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