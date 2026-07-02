En cette période de déménagement
La MRC de Beauharnois-Salaberry appelle à la générosité responsable
La MRC de Beauharnois-Salaberry tient à rappeler aux citoyens l’importance de se départir adéquatement de ce qui ne leur sert plus. Faire un don de qualité à un organisme à but non lucratif (OBNL) local, c'est réinvestir directement dans l'économie sociale de sa communauté.
Avec la frénésie des déménagements, nombreux sont ceux qui en profiteront pour faire un grand ménage. Toutefois, les friperies et les organismes de la région reçoivent trop souvent des articles abîmés, tachés ou incomplets. Donner doit rester un geste de cœur, pas une solution de facilité.
Appel à la collaboration citoyenne
Manquant de temps et de ressources pour réparer ou nettoyer les objets endommagés, les centres de dons se retrouvent submergés. Pire encore, le dépôt d'articles inadéquats (pots de peinture vides, produits d'hygiène entamés ou déchets domestiques) crée un véritable fardeau financier pour ces organismes, qui doivent payer pour s’en débarrasser au détriment de leur mission sociale.
Pour soutenir efficacement le réseau du réemploi, la MRC de Beauharnois-Salaberry invite les citoyens à adopter trois réflexes essentiels :
- Donner uniquement ce qui peut resservir : si c'est déchiré, brisé ou inutilisable, sa place
n'est pas dans un centre de dons.
- Respecter les heures d'ouverture : déposer des sacs devant une porte fermée, c’est condamner vos dons. Exposés aux intempéries ou au vandalisme, ils finissent inévitablement à l'enfouissement.
- Utiliser les écocentres : disponibles gratuitement pour tous les résidents du territoire, les écocentres permettent de se départir de plusieurs catégories d’articles qui ne pourraient pas servir au réemploi ou qui ne sont pas acceptés dans les collectes régulières. Par exemple, les résidus domestiques dangereux (RDD), les appareils électroniques non fonctionnels ou les meubles cassés y sont attendus gratuitement. Vérifiez la liste des articles acceptées par l'écocentre du coin.
Le saviez-vous? Pour que votre générosité ait un impact positif, vérifiez toujours la liste des articles acceptés par votre friperie locale avant de vous déplacer. Et si votre prochaine sortie magasinage se faisait en friperie ? C'est l'occasion idéale de dénicher des trésors à petit prix tout en posant un geste écoresponsable.
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