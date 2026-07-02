Une collecte de carton supplémentaire proposé en juillet

Les citoyens de la MRC de Beauharnois-Salaberry pourront se débarrasser de leur surplus de carton cet été, plus particulièrement dans la semaine du 8 au 17 juillet. La population est appelée à déposer son carton à côté du bac bleu le jour de la collecte des matières recyclables identifiée pour leur secteur.

Les résidents de Sainte-Martine et de Saint-Urbain-Premier seront desservis le mardi 7 juillet, tandis que ceux de Saint-Étienne-de-Beauharnois et du secteur Centre de Beauharnois devront sortir leurs matériaux le vendredi 10 juillet.

Les municipalités de Saint-Louis-de-Gonzague et de Saint-Stanislas-de-Kostka sont quant à elles visées par la collecte du mardi 14 juillet, et le secteur Est-Ouest de Beauharnois, le vendredi 17 juillet.

Du côté de Salaberry-de-Valleyfield, la collecte s'échelonne sur plusieurs journées selon le secteur. Les résidents des secteurs 3 et 5 sont invités à sortir leur carton le mercredi 8 juillet, ceux du secteur 2 le jeudi 9 juillet, ceux du secteur 4 le mercredi 15 juillet, et ceux du secteur 1 le jeudi 16 juillet.

Les citoyens sont invités à consulter le site de la MRC au mrcbhs.ca pour confirmer la date applicable à leur adresse.

D'autres moyens de se débarrasser des encombrants

Outre ces collectes spéciales, les gens des municipalités de la région peuvent se départir de leurs cartons encombrants à l'écocentre le plus près de chez eux.

Il est important de bien suivre les consignes de collecte pour les surplus de carton. Ceux-ci ne doivent pas être mis à plat ou regroupés dans une boîte. Le format total ne doit

pas excéder 1 mètre cube (3 pieds X 3 pieds) et les cartons ne doivent pas être souillés, cirés ou composés d’autres matériaux.

Il faut également s'assurer d’enlever toute autre matière des boîtes comme les sacs en plastique, le styromousse, les attaches, le bois et ainsi de suite. D'ailleurs, les boîtes doivent être déposées à 60 cm (2 pieds) du bac, pour ne pas nuire à la collecte régulière du bac.

Notons qu'aucune autre matière ne sera ramassée hors du bac bleu. Pour toute information sur les collectes, la population est invitée à consulter le site Internet de la MRC.