Le CSSVT inaugure l'école Grande-Île à Salaberry-de-Valleyfield

Le Centre de services scolaire de la Vallée-des- Tisserands a procédé ce lundi à l’inauguration de l’école Grande-Île. À cette occasion, le député de Beauharnois, Claude Reid, au nom de la ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, la directrice générale du CSSVT, Suzie Vranderick, le maire de Salaberry-de- Valleyfield, Miguel Lemieux, des représentants des firmes professionnelles et des entrepreneurs de chantiers, des directions d’établissement, de membres du personnel des écoles et des services administratifs du CSSVT étaient réunis.

Au cours de l’automne, l'établissement ouvrira également ses portes au grand public lors d’événements spéciaux, pour permettre à toute la communauté de découvrir ce nouveau lieu.

« Depuis 2018, le gouvernement du Québec a investi massivement pour bâtir et rénover ses écoles, faisant passer le financement des infrastructures scolaires de 9 à 23,5 milliards de dollars. Nous sommes conscients que les défis sont grands, mais ces nouvelles écoles modernes et lumineuses illustrent notre volonté d’offrir aux élèves et au personnel des milieux d’apprentissage accueillants et de qualité, où chacun a envie de se rendre chaque matin », indique Sonia LeBel, ministre de l’Éducation.

Rappelons qu’en 2024, le ministère de l’Éducation avait consenti un investissement de plus de 34 M$ pour la construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur, une première en plus de 50 ans dans la région. Les travaux se sont déroulés selon l’échéancier prévu.

Située au 650, avenue de la Traversée, l’école Grande-Île accueillera ses premiers élèves en septembre. Ce nouveau milieu d’apprentissage, qui se démarque déjà par son architecture et la

luminosité de ses espaces, comprendra six classes de niveau préscolaire, dix-huit classes régulières, un gymnase double, des bureaux pour le personnel professionnel et administratif, ainsi que des locaux d’arts plastiques et de musique. On y trouvera également une salle de motricité, une cafétéria, une cuisine pédagogique et de nombreux espaces collaboratifs.

« C’est un plaisir pour moi d’inaugurer la nouvelle école Grande-Île, un projet qui vient répondre à la croissance du nombre d’élèves dans la région et qui offrent des espaces modernes, lumineux et adaptés aux besoins. Je souhaite aux jeunes et aux membres du personnel de profiter pleinement de ces nouveaux espaces! », souligne Claude Reid, député de Beauharnois.

La nouvelle construction pourra accueillir plus de 500 élèves. Elle s’inscrit dans la nouvelle génération d’écoles du ministère, en intégrant des principes répondant aux préoccupations environnementales actuelles : organisation des classes par cycle, espaces collectifs centralisés favorisant l’accessibilité, conception écoresponsable misant sur l’éclairage naturel, installations géothermiques, ouverture sur l’extérieur, proximité des espaces verts et verdissement de la cour.

Les futurs élèves et leurs parents auront l’occasion de découvrir l’école en primeur avant la rentrée.