Des nouveaux locaux modernes et lumineux à la Baie-Saint-François

Trois ans après la date prévue de livraison du chantier d’agrandissement de la polyvalente de la Baie-Saint-François, les nouveaux locaux de l’école secondaire ont finalement été inaugurés. C’est le lundi 29 juin 2026 à 11 h que le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands conviaient les dignitaires et membres des médias à assister à ce moment historique.

Historique, car la dernière inauguration d’une école neuve sur le territoire de Salaberry-de-Valleyfield, datait avant ce jour, d’il y a cinquante ans, soit dans les années 1970.

Sur place, on retrouvait le député de Beauharnois, Claude Reid et son conseiller politique, le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux, des représentants conseil d’administration du CSSVT, des représentants des firmes impliquées dans le chantier, Joel Mercier, le directeur d’établissement et Patrick Benoit, le futur directeur des lieux dès la rentrée scolaire 2026-2027.

« Aujourd’hui, on ressent une immense fierté de se retrouver ici au cœur de ce projet d’envergure qui a permis l’ajout d’un bloc sportif (gymnase) et d’un bâtiment de quatre étages. La communauté scolaire de la Baie-Saint-François est dynamique et engagée et je sais que tout le monde a très hâte d’occuper pleinement les nouveaux locaux», indiquait d’entrée de jeu la directrice générale du CCSVT, Suzie Vranderick.

C’est en 2019 que le ministère de l’Éducation a été sollicité pour la toute première fois pour contribuer financièrement à la réalisation d’un agrandissement permettant l’accueil de 400 élèves supplémentaires. « Deux ans plus tard, en raison de la croissance démographique observée dans la région et de la prise en considération des besoins présents et futurs, le projet a été révisé pour permettre l’accueil de 700 nouveaux étudiants. En octobre 2021, la pelletée de terre lançant le projet a été effectuée ici même. À l’époque, les travaux devaient prendre fin pour l’automne 2023 au plus tard, Finalement, il a fallu faire preuve de patience et de bienveillance puisque le chantier a connu un important retard», ajoutait-elle.

Les nouveaux espaces sont lumineux, modernes et offrent 8 500 pieds carrés supplémentaires, répartis sur quatre étages, dont un gymnase double, une salle de musculation vitrée, 27 salles de classe parmi lesquelles on retrouve plusieurs locaux dédiés à différentes disciplines comme la musique, l’informatique ou les arts. « Tout a été pensé pour favoriser le bien-être du personnel et des étudiants. Par exemple, au rez-de-chaussée, on a installé des locaux adaptés pour des élèves présentant des problématiques modérées à sévères comme une salle de retrait, un gymnase adapté, une cour de récréation adaptée, de même que des toilettes et vestiaires aussi adaptés pour cette clientèle. Ces locaux sont reliés aux autres par des passerelles colorées pour que les élèves se sentent inclus dans le reste de l’école. Au CSSVT, on a pris l’engagement de favoriser la réussite de tous les étudiants. »

Appelé à prendre la parole, le député de Beauharnois, Claude Reid, a souligné la patience et la résilience du personnel de l’école qui a dû composer avec des retards de chantier. « Une somme de 60 M $ a été nécessaire pour financer cet agrandissement. Je suis heureux d’y prendre part. C’est le premier agrandissement d’une école secondaire du territoire en cinq décennies. Il faut quand même le souligner.»